Коронавирус в Украине бушует: еще почти 500 новых зараженных

За сутки в нашей стране коронавирус нашли почти у 500 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, диагностирован у 7 647 человек.

За сутки вирус нашли еще у 477 человек, сообщили в Минздраве.

Количество жертв заразы возросло до 193 человек (вчера было 187 человек), а число выздоровевших увеличилось до 601 человека (было 504 человека).

Большинство жертв коронавируса – люди, которым более 50 лет (85%), сообщили в Центре общественного здоровья.

В ЦОЗ добавили, что в результате осложнений, которые спровоцировал вирус, умерли 99 мужчин и 94 женщины.

Коронавирус в Украине 24 апреля – статистика по областям:

Винницкая обл. – 370 случаев (51 выздоровел);

Волынская обл. – 203 случая (26 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 195 случаев (11 выздоровели);

Донецкая обл. – 24 случая (10 выздоровели);

Житомирская обл. – 309 случаев (четверо выздоровели);

Закарпатская обл. – 260 случаев (27 выздоровели);

Запорожская обл. – 163 случая (25 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 684 случая (27 выздоровели);

Киев – 1122 случая (53 выздоровели);

Киевская обл. – 505 случаев (38 выздоровели);

Кировоградская обл. – 283 случая (35 выздоровели);

Львовская обл. – 298 случаев (39 выздоровели);

Луганская обл. – 27 случаев (трое выздоровели);

Николаевская обл. – 103 случая;

Одесская обл. – 169 случаев (восьмеро выздоровели);

Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);

Ровенская обл. – 437 случаев (39 выздоровели);

Сумская обл. – 90 случаев (34 выздоровели);

Тернопольская обл. – 532 случая (45 выздоровели);

Харьковская обл. – 118 случаев (12 выздоровели);

Херсонская обл. – 77 случаев (11 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 65 случаев (семеро выздоровели);

Черкасская обл. – 234 случая (36 выздоровели);

Черновицкая обл. – 1199 случаев (45 выздоровели);

Черниговская обл. – 19 случаев (трое выздоровели).

За сутки в нашей стране коронавирус нашли почти у 500 человек / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине коронавирус нашли у 7 170 человек. За сутки вирус диагностировали у 578 человек – это был новый антирекорд.

Власти ожидают, что пик коронавируса будет 3-8 мая. В Украине введен карантин, его уже дважды продляли. Теперь ограничительные меры действуют до 11 мая.