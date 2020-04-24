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Коронавирус в Украине бушует: еще почти 500 новых зараженных

24 апреля 2020, 09:20

Число жертв вируса в нашей стране также немного возросло.

За сутки в Украине вирус нашли почти у 500 человек – Коронавирус в Украине 24 апреля
За сутки в нашей стране коронавирус нашли почти у 500 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, диагностирован у 7 647 человек. 

За сутки вирус нашли еще у 477 человек, сообщили в Минздраве.

Количество жертв заразы возросло до 193 человек (вчера было 187 человек), а число выздоровевших увеличилось до 601 человека (было 504 человека).

Большинство жертв коронавируса – люди, которым более 50 лет (85%), сообщили в Центре общественного здоровья. 

В ЦОЗ добавили, что в результате осложнений, которые спровоцировал вирус, умерли 99 мужчин и 94 женщины.

Коронавирус в Украине 24 апреля – статистика по областям: 

  • Винницкая обл. – 370 случаев (51 выздоровел);
  • Волынская обл. – 203 случая (26 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 195 случаев (11 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 24 случая (10 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 309 случаев (четверо выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 260 случаев (27 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 163 случая (25 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 684 случая (27 выздоровели);
  • Киев – 1122 случая (53 выздоровели);
  • Киевская обл. – 505 случаев (38 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 283 случая (35 выздоровели);
  • Львовская обл. – 298 случаев (39 выздоровели);
  • Луганская обл. – 27 случаев (трое выздоровели);
  • Николаевская обл. – 103 случая;
  • Одесская обл. – 169 случаев (восьмеро выздоровели);
  • Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 437 случаев (39 выздоровели);
  • Сумская обл. – 90 случаев (34 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 532 случая (45 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 118 случаев (12 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 77 случаев (11 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 65 случаев (семеро выздоровели);
  • Черкасская обл. – 234 случая (36 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 1199 случаев (45 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 19 случаев (трое выздоровели).
За сутки в Украине вирус нашли почти у 500 человек – Коронавирус в Украине 24 апреля
За сутки в нашей стране коронавирус нашли почти у 500 человек / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине коронавирус нашли у 7 170 человек. За сутки вирус диагностировали у 578 человек – это был новый антирекорд.

Власти ожидают, что пик коронавируса будет 3-8 мая. В Украине введен карантин, его уже дважды продляли. Теперь ограничительные меры действуют до 11 мая.

коронавирус в Украине Минздрав жертвы
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