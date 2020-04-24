Коронавирус в Украине бушует: еще почти 500 новых зараженных

Число жертв вируса в нашей стране также немного возросло.
Коронавирус в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, диагностирован у 7 647 человек.
За сутки вирус нашли еще у 477 человек, сообщили в Минздраве.
Количество жертв заразы возросло до 193 человек (вчера было 187 человек), а число выздоровевших увеличилось до 601 человека (было 504 человека).
Большинство жертв коронавируса – люди, которым более 50 лет (85%), сообщили в Центре общественного здоровья.
В ЦОЗ добавили, что в результате осложнений, которые спровоцировал вирус, умерли 99 мужчин и 94 женщины.
Коронавирус в Украине 24 апреля – статистика по областям:
- Винницкая обл. – 370 случаев (51 выздоровел);
- Волынская обл. – 203 случая (26 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 195 случаев (11 выздоровели);
- Донецкая обл. – 24 случая (10 выздоровели);
- Житомирская обл. – 309 случаев (четверо выздоровели);
- Закарпатская обл. – 260 случаев (27 выздоровели);
- Запорожская обл. – 163 случая (25 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 684 случая (27 выздоровели);
- Киев – 1122 случая (53 выздоровели);
- Киевская обл. – 505 случаев (38 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 283 случая (35 выздоровели);
- Львовская обл. – 298 случаев (39 выздоровели);
- Луганская обл. – 27 случаев (трое выздоровели);
- Николаевская обл. – 103 случая;
- Одесская обл. – 169 случаев (восьмеро выздоровели);
- Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);
- Ровенская обл. – 437 случаев (39 выздоровели);
- Сумская обл. – 90 случаев (34 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 532 случая (45 выздоровели);
- Харьковская обл. – 118 случаев (12 выздоровели);
- Херсонская обл. – 77 случаев (11 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 65 случаев (семеро выздоровели);
- Черкасская обл. – 234 случая (36 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 1199 случаев (45 выздоровели);
- Черниговская обл. – 19 случаев (трое выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине коронавирус нашли у 7 170 человек. За сутки вирус диагностировали у 578 человек – это был новый антирекорд.
Власти ожидают, что пик коронавируса будет 3-8 мая. В Украине введен карантин, его уже дважды продляли. Теперь ограничительные меры действуют до 11 мая.