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Коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду

24 мая 2020, 09:00

Вирус в нашей стране за сутки убил еще 12 человек.

В Украине вирус нашли почти у 21 тысячи человек – Коронавирус в Украине 24 мая
В Украине коронавирус нашли почти у 21 тысячи человек / УНИАН

По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду – количество зараженных почти достигло отметки в 21 тысячу человек.

В нашей стране вирус уже нашли у 20 тысяч 986 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки вирус диагностировали у 406 человек,  выздоровели 179 инфицированных, а 12 – скончались.

Коронавирус в Украине 24 мая – статистика:

  • Заболевших 20 тысяч 986 человек;
  • Выздоровели 7 тысяч 99 человек;
  • Скончались 617 человек.

Напомним, по состоянию на утро 23 мая в Украине коронавирус нашли у 20 тысяч 580 человек. За сутки вирус обнаружили у 432 человек. 

Из-за вируса в нашей стране с 12 марта ввели общенациональный карантин. Ограничительные меры продляли и смягчали. Карантин в Украине с 22 мая стал адаптивным.

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