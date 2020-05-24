В Украине коронавирус нашли почти у 21 тысячи человек / УНИАН

По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду – количество зараженных почти достигло отметки в 21 тысячу человек.

В нашей стране вирус уже нашли у 20 тысяч 986 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, за сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 12 – скончались.

Коронавирус в Украине 24 мая – статистика:

Заболевших 20 тысяч 986 человек;

Выздоровели 7 тысяч 99 человек;

Скончались 617 человек.

Напомним, по состоянию на утро 23 мая в Украине коронавирус нашли у 20 тысяч 580 человек. За сутки вирус обнаружили у 432 человек.

Из-за вируса в нашей стране с 12 марта ввели общенациональный карантин. Ограничительные меры продляли и смягчали. Карантин в Украине с 22 мая стал адаптивным.