Вирус в нашей стране за сутки убил еще 12 человек.
По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, китайский коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду – количество зараженных почти достигло отметки в 21 тысячу человек.
В нашей стране вирус уже нашли у 20 тысяч 986 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
По его данным, за сутки вирус диагностировали у 406 человек, выздоровели 179 инфицированных, а 12 – скончались.
Коронавирус в Украине 24 мая – статистика:
- Заболевших 20 тысяч 986 человек;
- Выздоровели 7 тысяч 99 человек;
- Скончались 617 человек.
Напомним, по состоянию на утро 23 мая в Украине коронавирус нашли у 20 тысяч 580 человек. За сутки вирус обнаружили у 432 человек.
Из-за вируса в нашей стране с 12 марта ввели общенациональный карантин. Ограничительные меры продляли и смягчали. Карантин в Украине с 22 мая стал адаптивным.