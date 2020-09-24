Коронавирус в Украине 24 сентября: инфицированы еще более трех тысяч, умерли полсотни человек

Коронавирус в Украине убил еще 52 человека за сутки/ УНИАН

По состоянию на четверг, 24 сентября, в Украине зафиксированы 188 106 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 23 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 372.

Жертвами Covid-19 стали 3 757 человек (+52 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 83 458 пациентов (+1788 за сутки).

Коронавирус в Украине 24 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 24 сентября

По состоянию на 24 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 779 533 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +262 446 человек.

Жертвами болезни стали 975 100 пациентов (+5 522 за сутки).

Коронавирус - статистика 24 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - что было ранее