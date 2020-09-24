Коронавирус в Украине 24 сентября: инфицированы еще более трех тысяч, умерли полсотни человек

Количество больных Covid-19 в Украине за сутки возросло еще на +3 372.
По состоянию на четверг, 24 сентября, в Украине зафиксированы 188 106 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 23 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 372.
Жертвами Covid-19 стали 3 757 человек (+52 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 83 458 пациентов (+1788 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 24 сентября
По состоянию на 24 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 779 533 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +262 446 человек.
Жертвами болезни стали 975 100 пациентов (+5 522 за сутки).
Коронавирус в Украине - что было ранее
- По состоянию на среду, 23 сентября, в Украине были зафиксированы 184 734 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 497.
- По состоянию на вторник, 22 сентября, в Украине были зафиксированы 181 237 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на + 2 884.
- 21 сентября на территории Украины вступило в силу новое разделение на эпидемиологические зоны карантина. Список районов красной зоны сократился – ни одного областного центра в нем уже нет.
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Автор: Анна Багрий