Коронавирус в Украине 25 октября – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных

За время эпидемии жертвами Covid-19 стали более 6000 украинцев.
Коронавирус в Украине вошел в раж – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет от 6 до 7 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в стране официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +6088 новых случаев COVID-19.
За сутки в Украине умерли 102 человека с диагнозом COVID-19, всего жертвами болезни стал 6391 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 1753 жителя Украины за сутки, всего – 141 508.
Коронавирус в Киеве - статистика на 25 октября
По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Киеве зарегистрировали 34 054 случая заболевания коронавирусом, за сутки +359.
Всего в столице Украины умерли 684 человека, за сутки +10.
Победили злую болезнь за сутки 58 киевлян, всего 11 744.
Коронавирус в мире – статистика на 25 октября
По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в мире зарегистрированы 42 613 520 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 149 780 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Аргентина, Испания и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
- Главный санврач Виктор Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине. По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом".