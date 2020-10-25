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Коронавирус в Украине 25 октября – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных

25 октября 2020, 08:51

За время эпидемии жертвами Covid-19 стали более 6000 украинцев.

коронавирус
Коронавирус убил в Украине более 6 тысяч человек / Reuters

Коронавирус в Украине вошел в раж – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет от 6 до 7 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в стране официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +6088 новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине умерли 102 человека с диагнозом COVID-19, всего жертвами болезни стал 6391 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 1753 жителя Украины за сутки, всего – 141 508.

Коронавирус в Украине - карта на 25 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 25 октября

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Киеве зарегистрировали 34 054 случая заболевания коронавирусом, за сутки +359.

Всего в столице Украины умерли 684 человека, за сутки +10.

Победили злую болезнь за сутки 58 киевлян, всего 11 744.

Коронавирус в мире – статистика на 25 октября

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в мире зарегистрированы 42 613 520 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 149 780 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Аргентина, Испания и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 25 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
  • 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.
  • Главный санврач Виктор Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине. По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом".

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