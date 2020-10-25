Коронавирус в Украине 25 октября – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных

Коронавирус убил в Украине более 6 тысяч человек / Reuters

Коронавирус в Украине вошел в раж – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет от 6 до 7 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в стране официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +6088 новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине умерли 102 человека с диагнозом COVID-19, всего жертвами болезни стал 6391 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 1753 жителя Украины за сутки, всего – 141 508.

Коронавирус в Украине - карта на 25 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 25 октября

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Киеве зарегистрировали 34 054 случая заболевания коронавирусом, за сутки +359.

Всего в столице Украины умерли 684 человека, за сутки +10.

Победили злую болезнь за сутки 58 киевлян, всего 11 744.

Коронавирус в мире – статистика на 25 октября

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в мире зарегистрированы 42 613 520 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 149 780 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Аргентина, Испания и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 25 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: