Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - более 3,5 тыс. новых зараженных

За последние 24 часа жертвами болезни стали 70 пациентов.
По состоянию на пятницу, 25 сентября, в Украине зафиксирован 191 671 случай заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 24 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 565.
Жертвами Covid-19 стали 3 827 человек (+70 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 85 133 пациента (+1675 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 25 сентября
По состоянию на 25 сентября коронавирус во всем мире заразил 32 141 082 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +361 549 человек.
Жертвами болезни стали 981 808 пациентов (+6 708 за сутки).
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Президент Владимир Зеленский объявил в Украине вторую волну Covid-19.
- По состоянию на четверг, 24 сентября, в Украине были зафиксированы 188 106 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 372.
- По состоянию на среду, 23 сентября, в Украине были зафиксированы 184 734 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 497.
- Человечество провалило испытание пандемией коронавируса Covid-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. По его словам, коронавирус вышел из-под контроля.
Автор: Анна Багрий