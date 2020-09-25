Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - более 3,5 тыс. новых зараженных

Выздоровели от коронавируса более 85 тыс. украинцев / УНИАН

По состоянию на пятницу, 25 сентября, в Украине зафиксирован 191 671 случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 24 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 565.

Жертвами Covid-19 стали 3 827 человек (+70 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 85 133 пациента (+1675 за сутки).

Коронавирус в Украине 25 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 25 сентября

По состоянию на 25 сентября коронавирус во всем мире заразил 32 141 082 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +361 549 человек.

Жертвами болезни стали 981 808 пациентов (+6 708 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 25 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеШтаммы второй волны Covid-19 стали более заразными – ученые

Коронавирус в Украине - что было ранее: