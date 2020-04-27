Коронавирус не сдается: в Украине число больных перевалило за психологическую отметку

В Украине коронавирус подхватили более 9 тысяч человек / УНИАН

Коронавирус в Украине не идет на спад – по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, количество людей, подхвативших убийственную китайскую заразу, перевалило за психологическую отметку и составило 9 009 человек.

Вирус за сутки нашли у 392 человек, сообщили в Минздраве.

По его данным, количество жертв "короны" достигло 220 человек (вчера было 209 человек), а число выздоровевших возросло до 864 человек (было 840).

В результате осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, скончались 116 мужчин и 104 женщины, большинству умерших более 50 лет (86%), сообщили в Центре общественного здоровья.

Коронавирус в Украине 27 апреля – в каких областях сколько заболевших и выздоровевших:

Винницкая обл. – 398 случаев (64 выздоровели);

Волынская обл. – 254 случая (49 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 319 случаев (13 выздоровели);

Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели);

Житомирская обл. – 351 случай (10 выздоровели);

Закарпатская обл. – 375 случаев (30 выздоровели);

Запорожская обл. – 204 случая (39 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 761 случай (66 выздоровели);

Киев – 1220 случаев (60 выздоровели);

Киевская обл. – 570 случаев (57 выздоровели);

Кировоградская обл. – 337 случаев (54 выздоровели);

Львовская обл. – 358 случаев (57 выздоровели);

Луганская обл. – 29 случаев (трое выздоровели);

Николаевская обл. – 115 случаев;

Одесская обл. – 240 случаев (девять выздоровели);

Полтавская обл. – 173 случая (14 выздоровели);

Ровенская обл. – 522 случая (46 выздоровели);

Сумская обл. – 95 случаев (48 выздоровели);

Тернопольская обл. – 612 случаев (70 выздоровели);

Харьковская обл. – 196 случаев (15 выздоровели);

Херсонская обл. – 88 случаев (15 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 72 случая (16 выздоровели);

Черкасская обл. – 267 случаев (55 выздоровели);

Черновицкая обл. – 1375 случаев (60 выздоровели);

Черниговская обл. – 35 случаев (четверо выздоровели).

В Украине коронавирус подхватили более 9 тысяч человек / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеНапомним, по состоянию на утро 26 апреля коронавирус в Украине диагностировали у 8 тысяч 617 человек. За сутки зафиксировали 492 новых случая заболевания.

Из-за вируса в нашей стране до 11 мая введен карантин, также действует режим чрезвычайной ситуации.