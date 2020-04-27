Где и почем в Киеве можно купить экспресс-тест на коронавирус: перечень аптек

Экспресс-текст на коронавирус можно купить в аптеках Киева / Reuters

В Киеве экспресс-тест на коронавирус поступил в продажу в аптеках большей части крупных сетей. Средняя цена - 440-490 гривен за штуку.

Такое сообщение опубликовал портал Украинские новости.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, приобрести экспресс-тест на Covid-19 можно в сети аптек Виталюкс - по 490 гривен за штуку.

В сети Аптека низких цен такие тесты продаются по 470-480 гривен. В сети Подорожник тесты продаются только партиями по 25 штук (цена за штуку - 440 гривен).

Некоторое, относительное небольшое, количество тестов есть в продаже в сети Аптека доброго дня (в аптеке на проспекте имени Петра Григоренко) по цене 465,5 гривен за штуку.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 27 апреля, у 9 009 украинцев был диагностирован китайский коронавирус. За минувшие сутки Ковид-19 нашли у 392 человек.