Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую психологическую отметку

За сутки поставили еще +6 677 диагнозов COVID-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 677 человек. По состоянию на вторник, 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 355 601 человека.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6590 человек. За сутки умерли еще +126 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 145 336 пациентов (+2799 за сутки).
Коронавирус в Киеве приближается к новой "красной" линии
За минувшие 24 часа обнаружены +525 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на вторник, 27 октября, в столице зафиксировали уже 34 887 пациентов с диагнозом коронавирус.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +7 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 706 киевлян.
За сутки выздоровели +176 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева.
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Коронавирус в мире – статистика 27 октября
По состоянию на утро вторника коронавирус в мире заразил уже 43 490 206 жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 480 895новых диагнозов COVID-19.
Жертвами болезни стали 1 159 425 пациентов (+5 568 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
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Коронавирус в Украине - последние новости
- По состоянию на понедельник, 26 октября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 348 924 человека. За сутки заразились +5 426 человек.
- Суточный антирекорд коронавирус 2020 установил в конце прошлой недели. За сутки были зафиксированы +7 517 новых больных - об этом свидетельствовали данные по состоянию на пятницу, 23 октября.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.