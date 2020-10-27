Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую психологическую отметку

В стране официально зарегистрировали более 355 тысяч больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 677 человек. По состоянию на вторник, 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 355 601 человека.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6590 человек. За сутки умерли еще +126 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 145 336 пациентов (+2799 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 27 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве приближается к новой "красной" линии

За минувшие 24 часа обнаружены +525 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве. По состоянию на вторник, 27 октября, в столице зафиксировали уже 34 887 пациентов с диагнозом коронавирус.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +7 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 706 киевлян.

За сутки выздоровели +176 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева.

Читайте такжеУ кого в 2,5 раза выше риск умереть от COVID-19: ученые назвали главный признак

Коронавирус в мире – статистика 27 октября

По состоянию на утро вторника коронавирус в мире заразил уже 43 490 206 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 480 895новых диагнозов COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 159 425 пациентов (+5 568 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 27 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеМорги завалены телами: российские врачи обратились к Путину из-за COVID-19

Коронавирус в Украине - последние новости