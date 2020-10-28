Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки

За последние 24 часа умерли 165 пациентов с диагнозом COVID-19.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 474 человека. По состоянию на среду, 28 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 363 075 человек.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6 755 человек. За сутки умерли еще +165 пациентов.
Напомним, предыдущий смертельный антирекорд был установлен 20 октября - тогда за сутки умер 141 пациент .
Выздоровели с начала эпидемии 148 642 пациента (+3 306 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 28 октября
По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 43 965 951 жителя планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 475 745 новых диагнозов COVID-19.
Жертвами болезни стали 1 166 908 пациентов (+7 483 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Читайте такжеУ кого в 2,5 раза выше риск умереть от COVID-19: ученые назвали главный признак
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на вторник, 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 355 601 человека. За сутки добавилось еще +6 677 зараженных.
- Суточный антирекорд коронавирус 2020 установил в конце прошлой недели. За сутки были зафиксированы +7 517 новых больных - об этом свидетельствовали данные по состоянию на пятницу, 23 октября.
- Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить количество тестирований на коронавирус среди населения до одного миллиона в месяц. Достичь такого охвата планируют благодаря новому методу экспресс-диагностики.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- С понедельника, 26 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.