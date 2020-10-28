Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки

COVID-19 продолжает атаковать Украину / pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 474 человека. По состоянию на среду, 28 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 363 075 человек.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 6 755 человек. За сутки умерли еще +165 пациентов.

Напомним, предыдущий смертельный антирекорд был установлен 20 октября - тогда за сутки умер 141 пациент .

Выздоровели с начала эпидемии 148 642 пациента (+3 306 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 28 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 28 октября

По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 43 965 951 жителя планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 475 745 новых диагнозов COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 166 908 пациентов (+7 483 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 28 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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