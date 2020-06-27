Резкий скачок COVID-19 в Украине: эпидемиолог назвала три причины

Коронавирус в Украине - 3 причины быстрого распространения / УНИАН

Коронавирус в Украине: практически что ни день, то новый антирекорд. Эксперты отмечают, что примерно такой картины они и ждали – и выделяют три причины роста заболеваемости коронавирсуной инфекции COVID-19 в Украине.

Во-первых, ряд заведений, что открылись после ослабления карантина, игнорируют ограничительные меры.

"Тут должна быть большая ответственность объектов хозяйствования, которым сегодня разрешено открываться. Мы видим, что, к сожалению, далеко не все придерживаются этих необходимых временных условий, которые введены на время карантина", – пояснила в эфире телеканала Obozrevatel TV врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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"Конечно, люди более активно общаются, они пользуются услугами, которые предоставляют открывшиеся заведения, они начали пользоваться общественным транспортом, в больших городах – метро. Конечно, это привело к тому, что заболеваемость растет", – уверена эксперт.

Мухарская напомнила людям об ответственности друг перед другом в условиях ослабления карантина – как рядовых граждан, так и владельцев работающих сейчас заведений.

Напомним, коронавирус в Украине, по состоянию на утро 27 июня, официально зарегистрирован у 42 065 людей. За последние 24 часа в стране выявили почти тысячу новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Ранее премьер уже пообещал, что "и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях". Как утверждает глава правительства, на данный момент задача властей Украины ‒ довести страну с наименьшими потерями до момента изобретения вакцины. Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин.

Как сообщалось, пока карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.