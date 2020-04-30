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Коронавирус бьет по Украине: поставлен новый антирекорд

30 апреля 2020, 09:12

В Украине вирус нашли еще у более чем 500 человек.

В нашей стране поставлен новый коронавирусный антирекорд – Коронавирус в Украине 30 апреля
В Украине поставлен новый коронавирусный антирекорд / УНИАН

Коронавирус продолжает бить по Украине – по состоянию на утро четверга, 30 апреля, количество больных превысило психологическую отметку в 10 тысяч человек.

Вирус диагностировали у 10 тысяч 406 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

За сутки заразу нашли еще у 540 человек.

Количество умерших увеличилось на 11 человек, и теперь уже есть 261 жертва. Также стало больше тех, кто поборол заразу, – за сутки выздоровели 135 человек. Таким образом, вирус уже побороли 1 тысяча 238 человек.

В ЦОЗ добавили, что в результате осложнений, которые спровоцировал коронавирус, умерли 146 мужчин и 115 женщин, 85% жертв более 50 лет.

Коронавирус в Украине 30 апреля – в каких областях сколько больных и выздоровевших:

  • Винницкая обл. – 417 (127 выздоровели);
  • Волынская обл. – 280 (60 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 347 (23 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 68 (десять выздоровели);
  • Житомирская обл. – 374 (21 выздоровел);
  • Закарпатская обл. – 419 (48 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 243 (62 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 862 (72 выздоровели);
  • Киев – 1 тысяча 401 (75 выздоровели);
  • Киевская обл. – 664 (73 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 391 (100 выздоровели);
  • Львовская обл. – 430 (77 выздоровели);
  • Луганская обл. – 33 (четверо выздоровели);
  • Николаевская обл. – 126 (пятеро выздоровели);
  • Одесская обл. – 277 (15 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 203 (21 выздоровел);
  • Ровенская обл. – 637 (59 выздоровели);
  • Сумская обл. – 102 (57 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 779 (78 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 249 (20 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 111 (35 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 82 (20 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 290 (60 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 1 тысяча 571 (110 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 50 (шестеро выздоровели).
В нашей стране поставлен новый коронавирусный антирекорд – Коронавирус в Украине 30 апреля
В Украине поставлен новый коронавирусный антирекорд / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 29 апреля коронавирус в Украине нашли у 9 тысяч 866 человек, умерли 250 инфицированных, а 1 тысяча 103 – побороли заразу.

Из-за вируса в украинском государстве ввели карантин, а потом дважды его продляли. Ограничительные меры действуют до 11 мая. Также в нашей стране действует режим чрезвычайной ситуации.

коронавирус в Украине Минздрав
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