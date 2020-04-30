Коронавирус бьет по Украине: поставлен новый антирекорд

В Украине вирус нашли еще у более чем 500 человек.
Коронавирус продолжает бить по Украине – по состоянию на утро четверга, 30 апреля, количество больных превысило психологическую отметку в 10 тысяч человек.
Вирус диагностировали у 10 тысяч 406 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
За сутки заразу нашли еще у 540 человек.
Количество умерших увеличилось на 11 человек, и теперь уже есть 261 жертва. Также стало больше тех, кто поборол заразу, – за сутки выздоровели 135 человек. Таким образом, вирус уже побороли 1 тысяча 238 человек.
В ЦОЗ добавили, что в результате осложнений, которые спровоцировал коронавирус, умерли 146 мужчин и 115 женщин, 85% жертв более 50 лет.
Коронавирус в Украине 30 апреля – в каких областях сколько больных и выздоровевших:
- Винницкая обл. – 417 (127 выздоровели);
- Волынская обл. – 280 (60 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 347 (23 выздоровели);
- Донецкая обл. – 68 (десять выздоровели);
- Житомирская обл. – 374 (21 выздоровел);
- Закарпатская обл. – 419 (48 выздоровели);
- Запорожская обл. – 243 (62 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 862 (72 выздоровели);
- Киев – 1 тысяча 401 (75 выздоровели);
- Киевская обл. – 664 (73 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 391 (100 выздоровели);
- Львовская обл. – 430 (77 выздоровели);
- Луганская обл. – 33 (четверо выздоровели);
- Николаевская обл. – 126 (пятеро выздоровели);
- Одесская обл. – 277 (15 выздоровели);
- Полтавская обл. – 203 (21 выздоровел);
- Ровенская обл. – 637 (59 выздоровели);
- Сумская обл. – 102 (57 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 779 (78 выздоровели);
- Харьковская обл. – 249 (20 выздоровели);
- Херсонская обл. – 111 (35 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 82 (20 выздоровели);
- Черкасская обл. – 290 (60 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 1 тысяча 571 (110 выздоровели);
- Черниговская обл. – 50 (шестеро выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро 29 апреля коронавирус в Украине нашли у 9 тысяч 866 человек, умерли 250 инфицированных, а 1 тысяча 103 – побороли заразу.
Из-за вируса в украинском государстве ввели карантин, а потом дважды его продляли. Ограничительные меры действуют до 11 мая. Также в нашей стране действует режим чрезвычайной ситуации.