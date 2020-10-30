Новый антирекорд: COVID-19 в Украине впервые заразил более 8 тысяч человек за сутки

Коронавирус побороли более 155 тысяч украинцев / Фото pixaby

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки 8 312 человек - это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.

По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 7 041 человек. За сутки умерли еще +173 пациента. Это второй антирекорд за минувшие сутки. Ранее самое большое число смертей за сутки было в начале недели - 165 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 155 026 пациентов (+ 3 394 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 30 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - статистика 30 октября

За минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.

По состоянию 30 октября в столице зафиксировали уже 36 768 пациентов с диагнозом коронавирус.

В течение суток +17 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 743 киевлян.

За сутки выздоровели +234 человека. В общем, коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика 30 октября

По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 45 028 250 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 545 749 новых диагнозов COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 181 075 пациентов (+7 044 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 30 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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