Новый антирекорд: COVID-19 в Украине впервые заразил более 8 тысяч человек за сутки

Еще один антирекорд за минувшие 24 часа - количество жертв болезни.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки 8 312 человек - это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 7 041 человек. За сутки умерли еще +173 пациента. Это второй антирекорд за минувшие сутки. Ранее самое большое число смертей за сутки было в начале недели - 165 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 155 026 пациентов (+ 3 394 за сутки).
Коронавирус в Киеве - статистика 30 октября
За минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
По состоянию 30 октября в столице зафиксировали уже 36 768 пациентов с диагнозом коронавирус.
В течение суток +17 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 743 киевлян.
За сутки выздоровели +234 человека. В общем, коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика 30 октября
По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 45 028 250 жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 545 749 новых диагнозов COVID-19.
Жертвами болезни стали 1 181 075 пациентов (+7 044 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Предыдущий суточный антирекорд коронавирус 2020 установил в конце прошлой недели. За сутки были зафиксированы +7 517 новых больных - об этом свидетельствовали данные по состоянию на пятницу, 23 октября.
- Также COVID-19 в Украине установил предыдущий антирекорд по числу жертв болезни за сутки в начале недели. По состоянию на утро среды, 28 октября, за сутки умерли 165 пациентов.
- Ранее смертельный антирекорд был установлен 20 октября - тогда за сутки умер 141 пациент.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что без вакцины человечество не получит коллективный иммунитет от коронавируса.