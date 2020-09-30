Коронавирус в Украине 30 сентября: за сутки - более четырех тысяч новых зараженных

Жертвами Covid-19 стали еще 64 украинца.
По состоянию на среду, 30 сентября, в Украине обнаружены 208 959 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 29 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 027.
Жертвами Covid-19 стали 4 129 человек (+64 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 92 360 пациентов (+2 110 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 30 сентября
По состоянию на 30 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 561 081 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +281 593 человека.
Жертвами болезни стали 1 006 576 пациентов (+5 751 за сутки).
В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на вторник, 29 сентября, в Украине были обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы ожидается всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.
Автор: Анна Багрий