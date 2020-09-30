Коронавирус в Украине 30 сентября: за сутки - более четырех тысяч новых зараженных

Коронавирус в Украине за сутки заразил еще +4 027 человек / УНИАН

По состоянию на среду, 30 сентября, в Украине обнаружены 208 959 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 29 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 027.

Жертвами Covid-19 стали 4 129 человек (+64 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 92 360 пациентов (+2 110 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 30 сентября

По состоянию на 30 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 561 081 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +281 593 человека.

Жертвами болезни стали 1 006 576 пациентов (+5 751 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в мире - статистика 30 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – что было ранее: