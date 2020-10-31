Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных

Коронавирус в Украине опять побил рекорд / Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет уже свыше 8 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 31 октября, в стране официально зарегистрировали 387 481 случай заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +8752 новых случая COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 155 человек, всего жертвами COVID-19 стали 7196 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 3902 жителя Украины за сутки, всего – 158 928.

Коронавирус в Украине - карта на 31 октября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 31 октября

По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Киеве зарегистрировали 37 549 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +781.

Всего в столице Украины умерли 766 человек, за сутки +23.

Победили злую болезнь за сутки 223 киевлянина, всего 12 862.

Коронавирус в мире – статистика на 31 октября

По состоянию на утро субботы, 31 октября, в мире зарегистрированы 45 597 360 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 188 960 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Коронавирус в мире - карта на 31 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: