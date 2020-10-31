Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных

За последние сутки коронавирус в Украине побил очередной рекорд по числу новых случаев заражения.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет уже свыше 8 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 31 октября, в стране официально зарегистрировали 387 481 случай заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +8752 новых случая COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 155 человек, всего жертвами COVID-19 стали 7196 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 3902 жителя Украины за сутки, всего – 158 928.
Коронавирус в Киеве - статистика на 31 октября
По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Киеве зарегистрировали 37 549 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +781.
Всего в столице Украины умерли 766 человек, за сутки +23.
Победили злую болезнь за сутки 223 киевлянина, всего 12 862.
Коронавирус в мире – статистика на 31 октября
По состоянию на утро субботы, 31 октября, в мире зарегистрированы 45 597 360 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 188 960 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.