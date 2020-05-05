Украина подошла к пику коронавируса: Шмыгаль рассказал, когда он "сдуется"

Шмыгаль рассказал, когда закончится пик коронавируса в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине "скачет" - количество случаев заражения ежедневно колеблется в пределах от 300 до 600. За последние сутки китайский коронавирус выявили еще у 366 человек. Таким образом по состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев заражения Ковидом. Коронавирус 2020 убил в Украине 316 человек.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина подошла к пику эпидемии коронавируса в стране.

Глава Кабмина заявил, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что с 11 мая в стране ожидают уменьшения количества заболевших.

"Мы вышли на плато. По нашим подсчетам, пик завершим 8-9 мая… С 11 мая, если не будет нарушений карантина, надеемся увидеть, что количество заболевших уменьшается, а число выздоровевших будет превышать количество заболевших", - заявил Шмыгаль в эфире "Украинского радио".

Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о перспективах общенационального карантина в Украине.

По его словам, карантин в Украине будет продлен и после 22 мая. Именно эти сроки накануне были утверждены решением Кабмина.

В то же время премьер-министр уточнил, что в своих решениях украинские власти руководствуются данными Всемирной организации здравоохранения.