Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев

Общее число зараженных Covid-19 в Украине превысило 234,5 тысячи человек.
Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).
Выздоровел с начала эпидемии 103 401 пациент (+2 149 за сутки).
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве, Харьковской области. Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области - более 300 случаев за сутки, уточнил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
Сколько больных коронавирусом по областям
- Винницкая область - 6930 случаев;
- Волынская область - 8880 случаев;
- Днепропетровская область - 7372 случая;
- Донецкая область - 4561 случай;
- Житомирская область - 7070 случаев;
- Закарпатская область - 10 317 случаев;
- Запорожская область - 4746 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
- Кировоградская область - 1194 случая;
- г. Киев - 25091 случай;
- Киевская область - 10 099 случаев;
- Львовская область - 21 494 случая;
- Луганская область - 1333 случая;
- Николаевская область - 3894 случая;
- Одесская область - 15 021 случай;
- Полтавская область - 3270 случаев;
- Ровенская область - 13 374 случая;
- Сумская область - 5676 случаев;
- Тернопольская область - 14 610 случаев;
- Харьковская область - 21 451 случай;
- Херсонская область - 1544 случая;
- Хмельницкая область - 7263 случая;
- Черновицкая область - 15444 случаи;
- Черкасская область - 4687 случаев;
- Черниговская область - 4812 случаев.
Коронавирус в мире – статистика на 6 октября
По состоянию на утро вторника, 6 октября, в мире зарегистрированы 35 414 612 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились еще 335 612 человек.
Жертвой болезни стал 1 043 061 пациент (+6 950 за сутки).
Читайте такжеУкраина побьет антирекорд по коронавирусу: Степанов дал мрачный прогноз
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально зарегистрировали 230 236 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Украине поставили +3774 новых диагноза COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
- Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.