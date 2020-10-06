Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев

Жертвами коронавируса стали более 4,5 тыс. украинцев / Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).

Выздоровел с начала эпидемии 103 401 пациент (+2 149 за сутки).

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве, Харьковской области. Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области - более 300 случаев за сутки, уточнил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Коронавирус в Украине 6 октября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом по областям

Винницкая область - 6930 случаев;

Волынская область - 8880 случаев;

Днепропетровская область - 7372 случая;

Донецкая область - 4561 случай;

Житомирская область - 7070 случаев;

Закарпатская область - 10 317 случаев;

Запорожская область - 4746 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 451 случай;

Кировоградская область - 1194 случая;

г. Киев - 25091 случай;

Киевская область - 10 099 случаев;

Львовская область - 21 494 случая;

Луганская область - 1333 случая;

Николаевская область - 3894 случая;

Одесская область - 15 021 случай;

Полтавская область - 3270 случаев;

Ровенская область - 13 374 случая;

Сумская область - 5676 случаев;

Тернопольская область - 14 610 случаев;

Харьковская область - 21 451 случай;

Херсонская область - 1544 случая;

Хмельницкая область - 7263 случая;

Черновицкая область - 15444 случаи;

Черкасская область - 4687 случаев;

Черниговская область - 4812 случаев.

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Коронавирус в мире – статистика на 6 октября

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в мире зарегистрированы 35 414 612 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились еще 335 612 человек.

Жертвой болезни стал 1 043 061 пациент (+6 950 за сутки).

Коронавирус в мире 6 октября - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - что было ранее: