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Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев

6 октября 2020, 09:12

Общее число зараженных Covid-19 в Украине превысило 234,5 тысячи человек.

Коронавирус
Жертвами коронавируса стали более 4,5 тыс. украинцев / Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).

Выздоровел с начала эпидемии 103 401 пациент (+2 149 за сутки).

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве, Харьковской области. Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области - более 300 случаев за сутки, уточнил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Коронавирус в Украине 6 октября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом по областям

  • Винницкая область - 6930 случаев;
  • Волынская область - 8880 случаев;
  • Днепропетровская область - 7372 случая;
  • Донецкая область - 4561 случай;
  • Житомирская область - 7070 случаев;
  • Закарпатская область - 10 317 случаев;
  • Запорожская область - 4746 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
  • Кировоградская область - 1194 случая;
  • г. Киев - 25091 случай;
  • Киевская область - 10 099 случаев;
  • Львовская область - 21 494 случая;
  • Луганская область - 1333 случая;
  • Николаевская область - 3894 случая;
  • Одесская область - 15 021 случай;
  • Полтавская область - 3270 случаев;
  • Ровенская область - 13 374 случая;
  • Сумская область - 5676 случаев;
  • Тернопольская область - 14 610 случаев;
  • Харьковская область - 21 451 случай;
  • Херсонская область - 1544 случая;
  • Хмельницкая область - 7263 случая;
  • Черновицкая область - 15444 случаи;
  • Черкасская область - 4687 случаев;
  • Черниговская область - 4812 случаев.
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Коронавирус в мире – статистика на 6 октября

По состоянию на утро вторника, 6 октября, в мире зарегистрированы 35 414 612 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились еще 335 612 человек.

Жертвой болезни стал 1 043 061 пациент (+6 950 за сутки).

Коронавирус в мире 6 октября - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в Украине официально зарегистрировали 230 236 случаев заражения коронавирусом. За сутки в Украине поставили +3774 новых диагноза COVID-19.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
  • Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.

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