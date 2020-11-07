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Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев COVID-19

7 ноября 2020, 08:22

За время эпидемии коронавирус убил в Украине более 8 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус убил в Украине более 8 тысяч человек / Reuters

Коронавирус в Украине стал бесконтрольным – в последние несколько недель в стране наблюдается огромный рост новых случаев заражения – ежедневный шаг составляет около 10 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Украине официально зарегистрировали 450 934 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно данным министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook, в Украине официально зарегистрировали +10 746 новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 187 человек, всего жертвами COVID-19 стали 8312 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 8685 жителя Украины за сутки, всего – 204 229.

За сутки в Украине госпитализировали 1470 человек с коронавирусом.

Коронавирус в мире – статистика на 7 ноября

По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в мире зарегистрированы 49 322 827 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 242 868 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Коронавирус в мире - карта на 7 ноября / Instagram

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

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