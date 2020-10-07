Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек

Общее число зараженных Covid-19 в Украине почти достигло 240 тысяч человек.
Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами Covid-19 стали 4 597 человек (+77 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 105 970 пациентов (+2 569 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 7074 случая;
- Волынская область - 9037 случаев;
- Днепропетровская область - 7688 случаев;
- Донецкая область - 4824 случая;
- Житомирская область - 7221 случай;
- Закарпатская область - 10 373 случая;
- Запорожская область - 4862 случая;
- Ивано-Франковская область - 14 562 случая;
- Кировоградская область - 1215 случаев;
- г. Киев - 25474 случаи;
- Киевская область - 10 291 случай;
- Львовская область - 21 696 случаев;
- Луганская область - 1394 случая;
- Николаевская область - 4025 случаев;
- Одесская область - 15 337 случаев;
- Полтавская область - 3497 случаев;
- Ровенская область - 13 532 случая;
- Сумская область - 5885 случаев;
- Тернопольская область - 14 737 случаев;
- Харьковская область - 22 136 случаев;
- Херсонская область - 1591 случай;
- Хмельницкая область - 7473 случая;
- Черновицкая область - 15 589 случаев;
- Черкасская область - 4917 случаев;
- Черниговская область - 4907 случаев.
Коронавирус в мире – статистика 7 октября
По состоянию на утро среды, 7 октября, в мире зарегистрированы 35 733 340 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились еще 318 728 человек.
Жертвами болезни стали 1 048 742 пациента (+5 681 за сутки).
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348. Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае, если заполняемость коек в выделенных для пациентов с Covid-19 больницах превысит 60% на большей территории Украины, то адаптивный карантин придется прекратить и снова вводить более жесткие ограничения.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что жесткий карантин в Украине могут возобновить, так как стремительный рост заболеваемости коронавирусом не удастся остановить при помощи действующих на сегодняшний день ограничений.
Автор: Анна Багрий