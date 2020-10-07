Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек

Коронавирус в Украине за сутки убил еще 77 человек / Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами Covid-19 стали 4 597 человек (+77 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 105 970 пациентов (+2 569 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 7074 случая;

Волынская область - 9037 случаев;

Днепропетровская область - 7688 случаев;

Донецкая область - 4824 случая;

Житомирская область - 7221 случай;

Закарпатская область - 10 373 случая;

Запорожская область - 4862 случая;

Ивано-Франковская область - 14 562 случая;

Кировоградская область - 1215 случаев;

г. Киев - 25474 случаи;

Киевская область - 10 291 случай;

Львовская область - 21 696 случаев;

Луганская область - 1394 случая;

Николаевская область - 4025 случаев;

Одесская область - 15 337 случаев;

Полтавская область - 3497 случаев;

Ровенская область - 13 532 случая;

Сумская область - 5885 случаев;

Тернопольская область - 14 737 случаев;

Харьковская область - 22 136 случаев;

Херсонская область - 1591 случай;

Хмельницкая область - 7473 случая;

Черновицкая область - 15 589 случаев;

Черкасская область - 4917 случаев;

Черниговская область - 4907 случаев.

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Коронавирус в мире – статистика 7 октября

По состоянию на утро среды, 7 октября, в мире зарегистрированы 35 733 340 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились еще 318 728 человек.

Жертвами болезни стали 1 048 742 пациента (+5 681 за сутки).

Коронавирус в мире - карта / gisanddata.maps

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