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Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек

7 октября 2020, 08:59

Общее число зараженных Covid-19 в Украине почти достигло 240 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки убил еще 77 человек / Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами Covid-19 стали 4 597 человек (+77 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 105 970 пациентов (+2 569 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая область - 7074 случая;
  • Волынская область - 9037 случаев;
  • Днепропетровская область - 7688 случаев;
  • Донецкая область - 4824 случая;
  • Житомирская область - 7221 случай;
  • Закарпатская область - 10 373 случая;
  • Запорожская область - 4862 случая;
  • Ивано-Франковская область - 14 562 случая;
  • Кировоградская область - 1215 случаев;
  • г. Киев - 25474 случаи;
  • Киевская область - 10 291 случай;
  • Львовская область - 21 696 случаев;
  • Луганская область - 1394 случая;
  • Николаевская область - 4025 случаев;
  • Одесская область - 15 337 случаев;
  • Полтавская область - 3497 случаев;
  • Ровенская область - 13 532 случая;
  • Сумская область - 5885 случаев;
  • Тернопольская область - 14 737 случаев;
  • Харьковская область - 22 136 случаев;
  • Херсонская область - 1591 случай;
  • Хмельницкая область - 7473 случая;
  • Черновицкая область - 15 589 случаев;
  • Черкасская область - 4917 случаев;
  • Черниговская область - 4907 случаев.
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Коронавирус в мире – статистика 7 октября

По состоянию на утро среды, 7 октября, в мире зарегистрированы 35 733 340 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились еще 318 728 человек.

Жертвами болезни стали 1 048 742 пациента (+5 681 за сутки).

Коронавирус в мире - карта / gisanddata.maps

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348. Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае, если заполняемость коек в выделенных для пациентов с Covid-19 больницах превысит 60% на большей территории Украины, то адаптивный карантин придется прекратить и снова вводить более жесткие ограничения.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что жесткий карантин в Украине могут возобновить, так как стремительный рост заболеваемости коронавирусом не удастся остановить при помощи действующих на сегодняшний день ограничений.

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