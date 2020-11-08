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Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч больных

8 ноября 2020, 08:20

За время эпидемии жертвами коронавируса в Украине стали 8450 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 9 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране наблюдается значительный рост новых случаев заражения – ежедневный шаг составляет около 10 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19 - в том числе заболели 315 детей и 326 медработников.

За сутки в Украине злая болезнь убила 138 человек, всего жертвами COVID-19 стали 8450 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 2637 жителей Украины за сутки, всего – 206 866.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), г. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

Коронавирус в регионах – статистика:

  • г. Киев – 44 172 случая;
  • Винницкая область - 12 420 случаев;
  • Волынская область - 16 105 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 748 случаев;
  • Донецкая область - 13 907 случаев;
  • Житомирская область - 18 334 случая;
  • Закарпатская область - 16 932 случая;
  • Запорожская область - 13 422 случая;
  • Ивано-Франковская область - 24 066 случаев;
  • Киевская область - 19 820 случаев;
  • Кировоградская область - 3092 случая;
  • Луганская область - 4450 случаев;
  • Львовская область - 33 283 случая;
  • Николаевская область - 10 240 случаев;
  • Одесская область - 28 265 случаев;
  • Полтавская область - 11 944 случая;
  • Ровенская область - 21 770 случаев;
  • Сумская область - 14 486 случаев;
  • Тернопольская область - 22 040 случаев;
  • Харьковская область - 43 213 случаев;
  • Херсонская область - 5441 случай;
  • Хмельницкая область – 19 493 случая;
  • Черкасская область - 10 618 случаев;
  • Черновицкая область - 25 016 случаев;
  • Черниговская область - 10 054 случая.
Коронавирус в Украине - карта на 8 ноября / СНБО

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика на 8 ноября

За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.

По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 867 киевлян.

За сутки выздоровели +117 человек. В общем, коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика на 8 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в мире зарегистрированы 49 832 675 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 250 446 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Коронавирус в мире - карта на 8 ноября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
  • 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

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