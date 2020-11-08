Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч больных

За время эпидемии жертвами коронавируса в Украине стали 8450 человек.
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране наблюдается значительный рост новых случаев заражения – ежедневный шаг составляет около 10 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19 - в том числе заболели 315 детей и 326 медработников.
За сутки в Украине злая болезнь убила 138 человек, всего жертвами COVID-19 стали 8450 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 2637 жителей Украины за сутки, всего – 206 866.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), г. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
Коронавирус в регионах – статистика:
- г. Киев – 44 172 случая;
- Винницкая область - 12 420 случаев;
- Волынская область - 16 105 случаев;
- Днепропетровская область - 17 748 случаев;
- Донецкая область - 13 907 случаев;
- Житомирская область - 18 334 случая;
- Закарпатская область - 16 932 случая;
- Запорожская область - 13 422 случая;
- Ивано-Франковская область - 24 066 случаев;
- Киевская область - 19 820 случаев;
- Кировоградская область - 3092 случая;
- Луганская область - 4450 случаев;
- Львовская область - 33 283 случая;
- Николаевская область - 10 240 случаев;
- Одесская область - 28 265 случаев;
- Полтавская область - 11 944 случая;
- Ровенская область - 21 770 случаев;
- Сумская область - 14 486 случаев;
- Тернопольская область - 22 040 случаев;
- Харьковская область - 43 213 случаев;
- Херсонская область - 5441 случай;
- Хмельницкая область – 19 493 случая;
- Черкасская область - 10 618 случаев;
- Черновицкая область - 25 016 случаев;
- Черниговская область - 10 054 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве - статистика на 8 ноября
За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.
По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус.
В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 867 киевлян.
За сутки выздоровели +117 человек. В общем, коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика на 8 ноября
По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в мире зарегистрированы 49 832 675 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 250 446 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 4 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией. По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.
- 1 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.