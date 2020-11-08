Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч больных

Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 9 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране наблюдается значительный рост новых случаев заражения – ежедневный шаг составляет около 10 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно данным главы Минздрава Максима Степанова в Facebook в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19 - в том числе заболели 315 детей и 326 медработников.

За сутки в Украине злая болезнь убила 138 человек, всего жертвами COVID-19 стали 8450 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 2637 жителей Украины за сутки, всего – 206 866.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), г. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

Коронавирус в регионах – статистика:

г. Киев – 44 172 случая;

Винницкая область - 12 420 случаев;

Волынская область - 16 105 случаев;

Днепропетровская область - 17 748 случаев;

Донецкая область - 13 907 случаев;

Житомирская область - 18 334 случая;

Закарпатская область - 16 932 случая;

Запорожская область - 13 422 случая;

Ивано-Франковская область - 24 066 случаев;

Киевская область - 19 820 случаев;

Кировоградская область - 3092 случая;

Луганская область - 4450 случаев;

Львовская область - 33 283 случая;

Николаевская область - 10 240 случаев;

Одесская область - 28 265 случаев;

Полтавская область - 11 944 случая;

Ровенская область - 21 770 случаев;

Сумская область - 14 486 случаев;

Тернопольская область - 22 040 случаев;

Харьковская область - 43 213 случаев;

Херсонская область - 5441 случай;

Хмельницкая область – 19 493 случая;

Черкасская область - 10 618 случаев;

Черновицкая область - 25 016 случаев;

Черниговская область - 10 054 случая.

Коронавирус в Украине - карта на 8 ноября / СНБО

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика на 8 ноября

За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.

По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 867 киевлян.

За сутки выздоровели +117 человек. В общем, коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Коронавирус в мире – статистика на 8 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в мире зарегистрированы 49 832 675 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 250 446 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Коронавирус в мире - карта на 8 ноября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: