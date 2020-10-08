Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки

Число новых больных увеличилось на +5 397 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на четверг, 8 октября, заразил 244 734 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 397.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами Covid-19 стали 4 690 человек (+93 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 108 233 пациента (+2263 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 8 октября

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в мире зарегистрированы 36 077 017 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились еще 343 677 человек. Это рекордное число новых больных с начала пандемии. Больше всего зараженных выявили в Индии, США и Бразилии.

Жертвами болезни стали 1 054 712 пациентов (+5 970 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 8 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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