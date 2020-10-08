Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки

Общее число зараженных Covid-19 в Украине почти достигло 245 тысяч человек.
Коронавирус в Украине по состоянию на четверг, 8 октября, заразил 244 734 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 397.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами Covid-19 стали 4 690 человек (+93 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 108 233 пациента (+2263 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 8 октября
По состоянию на утро четверга, 8 октября, в мире зарегистрированы 36 077 017 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились еще 343 677 человек. Это рекордное число новых больных с начала пандемии. Больше всего зараженных выявили в Индии, США и Бразилии.
Жертвами болезни стали 1 054 712 пациентов (+5 970 за сутки).
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753. Это новый антирекорд числа зараженных за сутки.
- На лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни выделяют более 45 тысяч гривен. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, медицинская помощь предоставляется в полном объеме всем, кто в этом нуждается.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.