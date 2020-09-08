Коронавирус в Украине не утихает: заразились еще почти 2,5 тысячи украинцев

Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на вторник, 8 сентября, в Украине зафиксированы уже 140 479 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 7 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 411.

Жертвами COVID-19 стали 2 934 человека (+57 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 63 546 пациентов (+940 за сутки).

Короанвирус в Украине 8 сентября - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине 7 сентября

По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине были зафиксированы 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 174.

Жертвами COVID-19 стали 2 877 человек (+31 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 62 606 пациентов (+379 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 8 сентября

По состоянию на вторник, 8 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 332 433 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 228 588 человек.

Жертвами болезни стали 892 443 пациентов (+9 104 за сутки).

Коронавирус в мире 8 сентября - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

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Напомним, в понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны.