Названы 6 областей-счастливчиков, где присмирел COVID-19

Коронавирус в Украине 9 июня 2020 - каким областям повезло / Фото pixabay.com

По состоянию на утро 9 июня, коронавирус в Украине зафиксирован у 27 тысяч 856 человек. В то же время есть 6 областей, где нет новых случаев.

Положительной динамикой могут похвастаться преимущественно восток и юг Украины, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Украины.

За прошедшие сутки новых больных COVID-19 не зафиксировано в Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областях.

При этом в Полтавском и Хмельницком регионах излечились от COVID-19 по одному человеку. В четырех оставшихся областях новых выздоровевших нет – но и летальных исходов тоже.

Ранее в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.

Напомним, в ВОЗ забили тревогу из-за ситуации с коронавирусом. Специалисты ВОЗ отмечают резко негативную тенденцию с распространением опасной китайской хвори в мире.