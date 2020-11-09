Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных

Побороли коронавирус за сутки более двух тысяч украинцев / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек. По состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 565 человек. За сутки умерли еще +115 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 209 143 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 2 227 украинцев.

Коронавирус в Украине 9 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в г. Киев (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 44 920 случаев;

Винницкая область - 12 566 случаев;

Волынская область - 16 436 случаев;

Днепропетровская область - 17 965 случаев;

Донецкая область - 14 190 случаев;

Житомирская область - 18 970 случаев;

Закарпатская область - 17 192 случая;

Запорожская область - 14 105 случаев;

Ивано-Франковская область - 24 494 случая;

Киевская область - 20 410 случаев;

Кировоградская область - 3142 случая;

Луганская область - 4539 случаев;

Львовская область - 33 754 случая;

Николаевская область - 10 559 случаев;

Одесская область - 28 728 случаев;

Полтавская область - 12 204 случая;

Ровенская область - 22 140 случаев;

Сумская область - 14 863 случая;

Тернопольская область - 22 216 случаев;

Харьковская область - 43 930 случаев;

Херсонская область - 5558 случаев;

Хмельницкая область - 19 839 случаев;

Черкасская область - 10 723 случая;

Черновицкая область - 25 411 случаев;

Черниговская область - 10 164 случая.

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Коронавирус в мире – статистика 9 ноября

По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 50 395 314 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 256 179 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 9 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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