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Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных

9 ноября 2020, 08:18

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек.

коронавирус, маска
Побороли коронавирус за сутки более двух тысяч украинцев / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек. По состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 565 человек. За сутки умерли еще +115 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 209 143 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 2 227 украинцев.

Коронавирус в Украине 9 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в г. Киев (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 44 920 случаев;
  • Винницкая область - 12 566 случаев;
  • Волынская область - 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 965 случаев;
  • Донецкая область - 14 190 случаев;
  • Житомирская область - 18 970 случаев;
  • Закарпатская область - 17 192 случая;
  • Запорожская область - 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
  • Киевская область - 20 410 случаев;
  • Кировоградская область - 3142 случая;
  • Луганская область - 4539 случаев;
  • Львовская область - 33 754 случая;
  • Николаевская область - 10 559 случаев;
  • Одесская область - 28 728 случаев;
  • Полтавская область - 12 204 случая;
  • Ровенская область - 22 140 случаев;
  • Сумская область - 14 863 случая;
  • Тернопольская область - 22 216 случаев;
  • Харьковская область - 43 930 случаев;
  • Херсонская область - 5558 случаев;
  • Хмельницкая область - 19 839 случаев;
  • Черкасская область - 10 723 случая;
  • Черновицкая область - 25 411 случаев;
  • Черниговская область - 10 164 случая.

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Коронавирус в мире – статистика 9 ноября

По состоянию на утро понедельника коронавирус в мире заразил уже 50 395 314 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 256 179 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 9 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19 - в том числе заболели 315 детей и 326 медработников.
  • С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц. Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
  • Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.

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