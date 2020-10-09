Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч людей

Общее число инфицированных Covid-19 в Украине превысило четверть миллиона человек.
Коронавирус в Украине по состоянию на пятницу, 9 октября, заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами Covid-19 стали 4 779 человек (+89 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 110 650 пациентов (+2 417 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 9 октября
По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в мире зарегистрированы 36 444 284 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились 367 267 человек.
Жертвами болезни стали 1 060 929 пациентов (+6 217 за сутки).
По данным ВОЗ, 8 октября был зафиксирован новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире. В тройку лидеров по числу новых инфицированных попали Индия, Бразилия и США.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине составило 244 734 человека. За 24 часа добавились +5 397 новых больных.
- Коронавирус в Киеве 8 октября подобрался к суточному антирекорду – болезнь диагностировали еще у +422 человек. Общее количество заболевших в столице – 25 896 человек.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украинезаболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
- Украина должна переходить на современное карантинное зонирование. В частности, скоро в Украине может появиться "карантин выходного дня". Кроме того, все учебные заведения отправят на дистанционное обучение.