Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч людей

Коронавирус заразил более 250 тысяч украинцев / Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на пятницу, 9 октября, заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами Covid-19 стали 4 779 человек (+89 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 110 650 пациентов (+2 417 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 9 октября

По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в мире зарегистрированы 36 444 284 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 367 267 человек.

Жертвами болезни стали 1 060 929 пациентов (+6 217 за сутки).

По данным ВОЗ, 8 октября был зафиксирован новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире. В тройку лидеров по числу новых инфицированных попали Индия, Бразилия и США.

Коронавирус в мире - статистика 9 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеВ ВОЗ предупредили, где самый высокий риск заразиться Covid-19

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее: