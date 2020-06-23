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Статистика по коронавирусу в Украине занижена - врач

Амосова обратила внимание на то, что отрицательный результат ПЦР может быть ложным.

23 июня 2020, 09:09
коронавирус в Украине
Амосова заявила, что тесты на коронавирус бывают ложными / УНИАН

Статистические данные по коронавирусу в Украине занижены, заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Об этом Екатерина Амосова рассказала в интервью Главреду.

"Они точно занижены, потому что у нас большие ограничения по доступности ПЦР-тестирования - у нас ограниченное количество лабораторий в стране, а у государства и людей ограниченный ресурс денег", - сказала врач.

Также Амосова обратила внимание на то, что отрицательный результат ПЦР может быть ложным.

"Нужно понимать, что положительный результат ПЦР-теста надёжный и почти стопроцентный, в отличие от отрицательного. Так как не меньше, чем у 20-30% людей отрицательный результат ПЦР может быть ложным и на самом деле они могут быть инфицированы", - сказала врач.

По словам Амосовой, тест может быть отрицательным, даже если правильно взять материал для анализа (мазок), так как вирус SARS-cov-2 имеет большее сродство к нижним дыхательным путям, чем к верхним.

"Поэтому его отсутствие в материале из глотки и носоглотки не гарантирует, что его нет в нижних дыхательных путях. Именно поэтому делают КТ легких как дополнительный метод диагностики. То есть, когда есть симптомы, есть двусторонняя пневмония клинически и по данным рентгена и КT, даже при отрицательном ПЦР этого достаточно, чтобы говорить о клиническом диагнозе СOVID-19. Поэтому к имеющейся статистике стоит относиться осторожно", - подытожила Амосова.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 23 июня: число новых зараженных снова резко подскочилоНапомним, ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова заявила, что возвращаться к жесткому карантину не стоит.

"Как врач и как человек, который следит за тенденциями на Западе, мне кажется, что возвращаться к жесткому карантину не стоит. Потому что украинцы уже не будут его выполнять, и он все равно не будет работать. Плюс эффективность столь жесткого локдауна не всеми странами доказана", - объяснила врач в интервью Главреду.

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