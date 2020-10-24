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Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19

24 октября 2020, 08:54

За сутки в Украине злая болезнь убила 125 человек, всего жертвами COVID-19 стали 6289 человек.

коронавирус
Коронавирус убил 125 украинцев за сутки / Reuters

Коронавирус в Украине ускорился – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет около 7 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 24 октября, в стране официально зарегистрировали 337 410 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +7014 новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 125 человек, всего жертвами COVID-19 стали 6289 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 2177 жителей Украины за сутки, всего – 139 755.

Коронавирус в Киеве - статистика на 24 октября

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Киеве зарегистрировали 33 695 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +560.

Всего в столице Украины умерли 674 человека, за сутки +18.

Победили злую болезнь за сутки 197 киевлян, всего 11 686.

Коронавирус в мире – статистика на 24 октября

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в мире зарегистрированы 42 148 875 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 143 495 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Аргентина и Испания.

Коронавирус в мире - карта на 24 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
  • 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

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