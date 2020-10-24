Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19

За сутки в Украине злая болезнь убила 125 человек, всего жертвами COVID-19 стали 6289 человек.
Коронавирус в Украине ускорился – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет около 7 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 24 октября, в стране официально зарегистрировали 337 410 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +7014 новых случаев COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 125 человек, всего жертвами COVID-19 стали 6289 человек.
Вырвались из лап опасной болезни 2177 жителей Украины за сутки, всего – 139 755.
Коронавирус в Киеве - статистика на 24 октября
По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Киеве зарегистрировали 33 695 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +560.
Всего в столице Украины умерли 674 человека, за сутки +18.
Победили злую болезнь за сутки 197 киевлян, всего 11 686.
Коронавирус в мире – статистика на 24 октября
По состоянию на утро субботы, 24 октября, в мире зарегистрированы 42 148 875 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 143 495 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Аргентина и Испания.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
- 17 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.