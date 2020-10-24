Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19

Коронавирус убил 125 украинцев за сутки / Reuters

Коронавирус в Украине ускорился – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения – шаг составляет около 7 тысяч случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 24 октября, в стране официально зарегистрировали 337 410 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки согласно обновленным данным СНБО в Украине официально зарегистрировали +7014 новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 125 человек, всего жертвами COVID-19 стали 6289 человек.

Вырвались из лап опасной болезни 2177 жителей Украины за сутки, всего – 139 755.

Коронавирус в Киеве - статистика на 24 октября

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Киеве зарегистрировали 33 695 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +560.

Всего в столице Украины умерли 674 человека, за сутки +18.

Победили злую болезнь за сутки 197 киевлян, всего 11 686.

Коронавирус в мире – статистика на 24 октября

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в мире зарегистрированы 42 148 875 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 143 495 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Аргентина и Испания.

Коронавирус в мире - карта на 24 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: