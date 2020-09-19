Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных

Опасная болезнь Covid-19 убила в Украине более 3400 человек.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в Украине официально зарегистрировали 172 712 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +3240 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 3468 граждан.
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Коронавирус в мире – статистика на 19 сентября
По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в мире зарегистрированы 30 406 190 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 950 520 пациентов.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
Автор: Адриана Бубновская