Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных

Коронавирус в Украине беснуется / pixabay.com

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в Украине официально зарегистрировали 172 712 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +3240 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 3468 граждан.

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Коронавирус в мире – статистика на 19 сентября

По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в мире зарегистрированы 30 406 190 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 950 520 пациентов.

Коронавирус в мире - карта на 19 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: