"Бабахнет снова": врач озвучила пугающий прогноз по коронавирусу

Врач спрогнозировала вспышку коронавируса после майских праздников / pixabay.com

Китайский коронавирус, который быстро распространяется по миру и уносит человеческие жизни, может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

Как заявила в интервью OBOZREVATEL заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, есть опасность из-за того, что люди устали от карантина.

"Сейчас момент, когда люди могут расслабиться, пойти в церковь, вместе разговеться, на шашлыки, на майские праздники – и это может нам бабахнуть", – отметила она.

По словам доктора, у людей сейчас создалось ощущение, что паника вокруг вируса была создана специально и на самом деле ничего страшного не происходит.

"Нет очередей в скорых, больницы не переполнены, не хоронят десятками и сотнями людей каждый день. И люди думают, может, это вообще все выдумано", – предположила медик.

Богомолец считает необходимым очень минимально, экономически обоснованно, уменьшать карантинные санкции.

"Я за то, чтобы давать людям возможность дышать свежим воздухом, которого в Киеве уже практически не осталось", – добавила Богомолец.

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При этом киевлянам, которые имеют бронхиальную астму, хронические бронхиты и аллергии, она посоветовала оставаться дома, закрыть все окна и делать влажную уборку, потому что ситуация с загрязненным воздухом не менее опасна, чем коронавирус.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что за последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Вырвались из пасти опасной болезни 359 пациентов.

Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля - 5710.

Также напомним, по состоянию на утро, 20 апреля, семь областей Украины не предоставили Минздраву отчет о выявленных случаях коронавируса за прошедшие сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.