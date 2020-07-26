Будет ли польза от вакцины против COVID-19: врач сделал неоднозначный прогноз

О появлении вакцины от коронавируса говорить пока рано - инфекционист / Global Look Press

Разработка вакцины от COVID-19 идет по всему миру, сейчас проводится около 150 исследований в данном направлении. Вакцина может быть безопасной для человеческого организма, однако будет ли она эффективна, вопрос достаточно спорный.

Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, исследователи уже достаточно подробно изучили коронавирус – по всему миру проводится около 150 исследований по разработке препарата, который должен побороть COVID-19.

"И уже некоторые компании говорят, что вступили в третью фазу клинических исследований, то есть фактически использовании вакцины, применении на людях", - утверждает доктор.Читайте такжеВ Минздраве впервые озвучили стоимость вакцины от Covid-19 для украинцев

Однако несмотря на научный прогресс, вакцина от коронавируса появится нескоро. Кроме того, пока непонятно, будет ли она эффективна.

"То, что она безопасна для человека – это хорошо. Но неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет. Возможно, вакцина будет введена, все хорошо, а антител не станет через месяц. И тогда никакого смысла от этой вакцины нет", - подчеркнул Алферов.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 может появиться уже к концу 2020 года. Ее ориентировочная стоимость должна составить около 2,5 евро – 80 гривен.