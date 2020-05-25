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Будет ли вторая волна COVID-19: в Минздраве назвали условия

25 мая 2020, 19:35

Украина будет надеяться на ослабление вируса и создание действенной вакцины.

коронавирус,люди
Украина может столкнуться со второй волной коронавируса / УНИАН

Украине удастся предотвратить вторую волну коронавирусной инфекции только в том случае, если вирус утратит свою агрессивность или же будет изобретена эффективная вакцина от COVID-19. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По словам врача, если вирус потеряет агрессивность – как было с коронавирусом SARS в недавнем прошлом – то никакой второй волны гриппоподобного заболевания не будет.

"Первая - это когда во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность, так как это было с вирусом SARS в предыдущие годы. Тогда мы можем четко сказать - он потерял агрессивность, не вызывает болезнь человека, он сам пойдет на спад, второй волны не будет", - отметил Ляшко.

В другом случае, как полагает врач, нужно будет надеяться на создание действенной вакцины и делать массовую вакцинацию.

"Второе, где мы можем избежать вспышки - это разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда действительно удастся предотвратить вторую волну", - заверил заместитель министра здравоохранения.

Как полагает Ляшко, если вышеуказанные условия не сработают, то коронавирус COVID-19 уничтожить не удастся, а люди будут и в дальнейшем заражаться коронавирусной инфекцией.

Также он подчеркнул, что украинцы должны придерживаться противоэпидемиологических мер – альтернативы карантину на сегодняшний день нет, а вторая волна может начаться в совокупности с другими острыми респираторными заболеваниями, вследствие чего государству будет крайне сложно бороться со сложившейся ситуацией.

Ранее эпидемиолог рассказал, когда коронавирус перестанет быть опасным для человечества.

новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко Минздрав
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