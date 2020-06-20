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В Офисе президента заявили, что через 10 дней ситуация с COVID-19 изменится

Тимошенко призвал максимально придерживаться всех условий карантина.

20 июня 2020, 07:59

коронавирус,Украина
В Офисе президента призвали украинцев носить маски / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время бьет антирекорды. Но через 10 дней ситуация с заболеваемостью COVID-19 может кардинально измениться. Увеличение количества больных произойдет, если люди и дальше будут игнорировать соблюдение условий карантина, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом Кирилл Тимошенко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Тимошенко призвал максимально придерживаться всех условий карантина.

"Если мы сейчас не приостановим эту ситуацию, может быть через 10 дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас. Призываем сейчас максимально придерживаться всех условий карантина. Никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Поэтому надо носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, которые требуют заведения", - сказал заместитель главы ОП.

При этом Тимошенко обратил внимание на то, что власти не хотят усиливать карантин, однако такую вероятность он не исключает.

"Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается", - добавил Тимошенко.

Отметим, в Украине по состоянию на утро пятницы, 19 июня, китайский коронавирус диагностировали у 34 984 человек.

За сутки из-за Covid-19 скончались 19 человек.

Всего скончались 985 человек, всего выздоровели 16 033 человека (+586 за сутки).

Читайте такжеКарантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев домаНапомним, ранее в Украине фактически началась вторая волна COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе срочного заседания Кабинета министров в пятницу, 19 июня.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

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