Худший сценарий, но не катастрофа: врач рассказала об опасности второй волны COVID-19 в Украине

В Украине растет число заболевших COVID-19 - инфекционист / Reuters

Украина должна быть готова к возможному росту уровня заболеваемости COVID-19 осенью. На территории страны растет количество заразившихся коронавирусной инфекцией, поэтому Украине следует готовиться к худшему сценарию развития событий.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью изданию Укринформ.

По ее словам, сегодня нет никаких ощущений, что коронавирус отступает – на территории страны все еще идет первая волна COVID-19. Особой катастрофы не должно быть, так как еще ни один прогноз по новому коронавирусу не сбылся, однако в Украине по-прежнему наблюдается не самая лучшая тенденция по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Я опасаюсь осеннего роста заболеваемости. Но для того, чтоб говорить о второй волне, то сегодня не должно было быть роста заболеваемости. А по клинике, по нашим стационарам видим реальный рост больных. В некоторых регионах увеличивается рост тяжелых больных", - отметила доктор.Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек

Также она добавила, что сложно установить факторы, согласно которым растет количество заражений COVID-19. Ожидалось снижение активности коронавируса летом, но прогнозы себя не оправдали. Поэтому стране следует готовиться к сложному сценарию.

"Наши эпидемиологи в прежние времена готовили три сценария пандемии: легкий, средний и тяжелый. Я считаю, что надо готовиться к худшему сценарию, готовить стационары, инфекционистов, бригады докторов", - подчеркнула врач-инфекционист Ольга Голубовская.Читайте такжеВ разгар коронавируса в Украине подняли тарифы на вызов скорой помощи

Ранее инфекционист Андрей Александрин рассказал, когда в Украине ожидается вторая волна COVID-19 и почему украинцам нужно быть готовыми к худшему сценарию.