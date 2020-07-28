Худший вариант для Украины: врач назвал сроки удара второй волны COVID-19 и дал советы

В Украине осенью может сложиться непростая эпидемиологическая ситуация - инфекционист / Reuters

Вторая волна COVID-19 в Украине ожидается ориентировочно с начала-середины ноября, она будет идти параллельно с такими вирусными заболеваниями, как грипп, риновирусная и аденовирусная инфекция. Осенью украинцам следует готовиться к сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Александрин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, новое нашествие коронавируса ожидается осенью. Страна до сих пор не прошла первую волну, а за время карантина должна была подготовиться ко второй, чего не было сделано.

"Да, мы ожидаем ее уже осенью. Более того, когда нас чуть ли не ежедневно кормили информацией о том, что пришел очередной пик, мы этого не видели. У нас продолжается первая волна, и она опять нарастает. Мы за время карантина в Украине должны были готовиться к самому худшему варианту, но мы этого не сделали. Поэтому нас ожидает, к сожалению, неприятная картина", - отметил доктор.Читайте такжеКто никогда не заразится COVID-19: врач дал ответ

Также он добавил, что осенью вторая волна COVID-19 будет идти наряду с другими инфекционными заболеваниями, вспышка которых в стране происходит из года в год.

"Вторая волна начнет развиваться с начала-середины ноября, когда придет к нам параллельно и сезонный грипп, и аденовирусная инфекция, и риновирусная инфекция — те болезни, которые каждый год сезонно молниеносно вспыхивают в Украине", - считает Александрин.

Также он акцентировал внимание на том, что в стране нужно менять формат подачи информации – украинцев следует не запугивать, а объяснять им, как уберечься от потенциального заражения коронавирусной инфекцией.Читайте такжеКогда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине

Врач-инфекционист Александрин дал ряд советов касательно профилактических мер во время второй волны эпидемии COVID-19.

Как не заболеть коронавирусом осенью

Не заходить в закрытые помещения в случае наличия симптоматики вирусной инфекции

Тщательно проветривать помещения, но не пользоваться при этом кондиционером

Мыть руки с мылом или пользоваться дезинфицирующими средствами

Соблюдать безопасную физическую дистанцию – 2 метра

Напомним, по состоянию на утро, 28 июля, в Украине зафиксировано 66 575 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа вирус подхватили еще 919 украинцев.