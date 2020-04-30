В Киеве оцепили два дома из-за очага Covid-19

Два дома в Киеве закрыли на жесткий карантин / Reuters

В Киеве в двух многоэтажных домах обнаружено большое количество жильцов, инфицированных коронавирусом, поэтому они частично закрыты на вход и выход.

"Признать дом на улице Бажова, 12 в Днепровском районе города Киева очагом заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 — в городе Киеве и территорией карантина с проведением неотложных ограничительных противоэпидемических мероприятий", - сказано в протоколе заседания столичного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Дом по улице Бажова, 12

Вспышку Covid-19 также зафиксировали в дом по улице Михаила Бойчука, 16 в Печерском районе столицы.

Дом по улице Бойчука, 16

В связи со сложившейся ситуацией ограничили доступ населения на территории указанных домов, на входе создан контрольно-пропускной пункт, на котором дежурят не менее пяти человек. Контроль осуществляют сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и медики.

На территории домов должно быть прекращено передвижение граждан до отдельного распоряжения, за исключением отдельных случаев. Также должно проводиться дистанционное измерение температуры с помощью бесконтактных термометров.

Напомним, снимки одной из палат киевской больницы №3, которые похожи на кадры из фильма ужасов, шокировали пользователей Сети устрашающим внешним видом.

Как ранее сообщалось, персонал 8-й больницы Оболонского района (неподалеку от площади Шевченко) вышел на бойкот. Медики отказываются работать в условиях коронавируса за 3-5 тысяч гривен.