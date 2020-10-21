Коронавирус в Украине до 2022 года: в Киеве сделали заявление

Патоген коронавируса SARS-CoV-2 будет присутствовать в мире и в дальнейшем, утверждает Олег Рубан.
В ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе.
Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, всем нужно привыкнуть к жизни в условиях реалий коронавируса.
"Действительно, возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - утверждает Рубан.
Также он добавил, что государству следует определиться с тем, кто должен нести ответственность за нарушение противоэпидемиологических ограничений – физические или юридические лица. На сегодняшний день по закону можно осуществлять проверки субъектов хозяйствования с целью применения против них штрафных санкций за нарушение карантинных мероприятий.Читайте такжеЗеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса
Коронавирус в Украине
- По данным на среду, 21 октября, на территории страны установлено 315 826 прецедентов заражения Covid-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 6 719 украинцев, что стало новым суточным антирекордом.
- Карантин в Украине из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией продлен правительством до 31 декабря.
- Власти могут усилить противоэпидемиологические мероприятия в том случае, если количество заболевших за сутки достигнет цифры в 10 тысяч прецедентов.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что резкий всплеск заболеваемости Covid-19 связан с циркуляцией вируса и его цикличностью. Чиновник призвал украинцев тщательно соблюдать профилактические меры.