Коронавирус в Украине до 2022 года: в Киеве сделали заявление

Украину ждет длительный карантин/ УНИАН

В ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, всем нужно привыкнуть к жизни в условиях реалий коронавируса.

"Действительно, возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - утверждает Рубан.

Также он добавил, что государству следует определиться с тем, кто должен нести ответственность за нарушение противоэпидемиологических ограничений – физические или юридические лица. На сегодняшний день по закону можно осуществлять проверки субъектов хозяйствования с целью применения против них штрафных санкций за нарушение карантинных мероприятий.Читайте такжеЗеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

Коронавирус в Украине