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Коронавирус в Украине до конца лета: в СНБО заявили, что не хотят пугать украинцев цифрами

Алексей Данилов рассказал, что "есть искусственный интеллект, который считает прогнозы" по динамике COVID-19 в стране.

6 июля 2020, 08:15
Алексей Данилов
Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Украине / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны просчитали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом до конца лета. Однако пока что украинцев не хотят пугать этими цифрами.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинской правде.

В частности, отвечая на вопрос, может ли он в цифрах рассказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусрм в Украине к концу лета, Данилов отметил: "У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить".

Данилов подчеркнул, что сделал четыре теста.

"У нас есть программа. У нас есть искусственный интеллект, который считает прогнозы. Главное, что мы смогли выдержать - мы сохранили нашу систему по обеспечению в больницах непосредственно процессов лечения. И нам удалось ее уже наладить. Сейчас уже совсем другая подготовка", - уточнил Данилов.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в Украине зарегистрировали 48,5 тысячи больных COVID-19.

Жертвами COVID-19 стали 1 249 жителей Украины. Вылечились от коронавируса 21 376 человек.

Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что наступил второй пик пандемии коронавируса в некоторых странах. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве.

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