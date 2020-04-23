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"Будем долго расхлебывать": Комаровский назвал жуткие последствия пандемии

23 апреля 2020, 22:24

По словам известного доктора, использование антисептиков во время карантина очень подрывает иммунитет.

Комаровский
Комаровский рассказал о последствиях пандемии / Скриншот

В сложный период пандемии китайского коронавируса известный доктор Евгений Комаровский сообщил о последствиях вспышки китайской хвори.

Также врач на своей странице в Instagram поведал о том, как иммунитет человека отреагирует на большое количество антисептиков.

По его словам, из-за того, что люди стали часто пользоваться антисептическими средствами, дезинфицировать поверхности и т. д. возрастет количество случаев сезонной аллергии и астмы. Как уверяет врач, даже если люди забудут о вирусе, то последствия будут расхлебывать еще долгие годы.

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"…массовое применение дезинфицирующих средств приведет к значительному росту аллергических заболеваний. Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии – это все мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о коронавирусе", – предупредил врач.

Евгений Комаровский также объяснил, что из-за недогруженности иммунитет становится неадекватнее.

"Наш организм, приходя в этот мир, готов к тому, чтобы ежедневно и ежечасно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов. Но, поскольку вокруг чистота, мыло, дезинфицирующие средства и так далее, контакты детей с грязью резко уменьшаются, и иммунитет, условно говоря, остается недогруженным. Речь идет не о том, что иммунитет становится слабее, а скорее о том, что иммунитет становится неадекватнее", — считает Комаровский.

Советы Комаровского

Ранее Комаровский поделился, что детям первого года жизни в день необходимо менее 1 грамма соли, такое количество соли они могут получить из грудного молока, смеси или из стандартного набора продуктов.

Также известный доктор сообщил, что для того, чтобы продезинфицировать защитную маску достаточно ее постирать в мыльной воде и не обязательно применять спирт.

Евгений Комаровский
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