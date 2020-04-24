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"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19

24 апреля 2020, 22:24

Медик отмечает важность получения квалифицированной помощи.

больница
При симптомах коронавируса нужно действовать хладнокровно / УНИАН

Доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова рекомендовала украинцам во время пандемии коронавируса заблаговременно выбрать лечащего врача, к которому можно будет экстренно обратиться в случае возникновения симптомов Covid-19.

В интервью Главреду она подчеркнула, что каждый должен здраво разобраться с симптомами, которые возникли при возможном инфицировании, и затем избрать стратегию дальнейших поступков.

"Обязательно нужно разобраться с опасными симптомами: повышенная температура, которая плохо сбивается, или, если температура снизилась, а самочувствие остается плохим, одышка, кашель, бледность, вялость. Важно вовремя заметить опасные симптомы и своевременно обратиться к врачу, который подскажет, как правильно действовать", - сказала доктор.

Читайте такжеАмериканские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влагеПо словам Булавиновой, уже сейчас нужно разобраться, какие больницы в вашем регионе сделали опорными и куда вы должны обратиться за квалифицированной помощью. Она добавила, что важно позаботиться о себе, когда коронавирус в Украине находится на пике эпидемии.

"Важно знать, куда именно ехать: больничные стены не лечат, лечит кислород. То есть ехать нужно в ту больницу, где есть достаточное количество кислородных точек и где могут проводить кислородотерапию. Есть случаи, когда людей доставляют в клиники, где заведомо нет доступа к кислородной поддержке. Это неправильно: пациента должны доставить туда, где он получит настоящую помощь. А настоящая помощь при пневмонии, вызванной Covid-19 — это кислород", - подытожила специалист.

Как ранее сообщалось, в США медики констатировали, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, которые ранее не жаловались на какие-либо хронические заболевания.

Напомним, психолог Анна Громова в деталях рассказала, полезно ли заниматься супругам сексом во время карантина из-за коронавируса.

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