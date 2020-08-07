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"Изнасилование" мозга: эксперт объяснил, почему украинцы перестали соблюдать карантин

7 августа 2020, 09:48

Несмотря на свою высокую социализацию, человек иногда должен оставаться в одиночестве.

Киев,карантин
У граждан происходит перенасыщение людьми / УНИАН

В последние дни в Украине зафиксировали несколько антирекордов по количеству новых зараженных COVID-19 за сутки. Тем не менее украинцы слабо соблюдают карантин, хотя в начале эпидемии коронавируса они относились к ограничениям более ответственно.

Причина этого – усталость от карантина и перенасыщение теми людьми, с которыми украинцы находились один на один во время вынужденной изоляции. Об этом заявил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью РБК-Украина.

"Люди устали. Кроме психических нарушений есть понятие социальной тревоги и страха, это еще не патология, но уже фон. Люди очень социализированы, и мы не можем быть друг без друга. За время эволюции у нас развился "социальный мозг", человек должен быть среди людей, быть в контакте (..) Но кроме этого есть еще понятие "индивидуального мозга", оно тянется еще от кроманьонцев. Другими словами: несмотря на свою высокую социализацию, человек иногда должен оставаться в одиночестве. А карантин заставил нас этого не делать. Поэтому появилось социальное напряжение, невозможность отдохнуть друг от друга", - рассказал эксперт.

Чабан добавил, что в обычной жизни - за рамками пандемии - семья утром расходится с тем, чтобы попасть в другие социальные круги. Например, на работу.

"Когда ты все время находишься с одним и тем же человеком, начинают возникать стереотипные фразы – встретившись на кухне, нельзя же вдвоем молчать. То есть идет некое "изнасилование" человеческого мозга, ему не разрешают "помолчать". Обычно мы молчим хотя бы по дороге домой или на работу, а тут уже нельзя молчать. В результате происходит перенасыщение людьми", - добавил психотерапевт.

Как сообщал Главред, ранее социологи Арканзасского университета выяснили, что в первые месяцы распространения коронавируса повысились уровни депрессии, тревожности, суицидальных тенденций и психологических травм среди взрослых людей.

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