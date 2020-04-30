Украину накроет новая волна коронавируса: эксперт назвала сроки

Эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период / GettyImages

В случае, если после майских праздников в Украине не будет всплеска роста заболеваний коронавирусом, возможно выход из карантина пойдет так, как и запланировано, заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Она напомнила, что первые снятия ограничений ожидаются через 10 дней после майских праздников, и они дадут возможность посмотреть, как будет развиваться ситуацию.

По ее словам, международное сообщество определило три условия, при которых может произойти снятие карантинных мероприятий:

Первое - это снижение уровня заболеваемости.

Второе - любая страна должна проанализировать все ресурсы и возможности системы здравоохранения. Возможно, от снятия карантина надо отказаться, если система здравоохранения не выдержит роста количества больных.

Третье - страна должна понимать, имеет ли достаточные возможности наблюдения и мониторинга COVID-19, как сможет тестировать, осуществлять раннее выявление больных, наблюдение за людьми.

В интервью Апострофу медик обратила внимание на то, что эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период и возможную вторую волну на осень.

"Это связано с тем, что COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, а для них характерна сезонность: они активизируются в осенне-зимний период и практически сходят на нет в летний период", - утверждает Мухарская.

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Кроме того, вирусолог не исключила, что летом также будет проходить циркуляция возбудителя вируса: "Поскольку свойства вируса не изучены и он может мутировать, то может возникнуть ситуация, что осенью придется снова вводить ограничительные меры. Но возможно он станет для человечества банальным респираторным заболеванием, как и другие ОРВИ. Есть также маловероятный вариант, что он исчезнет вообще".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцев решили лечить от коронавируса скандальным препаратом.