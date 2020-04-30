УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Украину накроет новая волна коронавируса: эксперт назвала сроки

30 апреля 2020, 05:04

Эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период.

коронавирус лаборатория
Эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период / GettyImages

В случае, если после майских праздников в Украине не будет всплеска роста заболеваний коронавирусом, возможно выход из карантина пойдет так, как и запланировано, заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Она напомнила, что первые снятия ограничений ожидаются через 10 дней после майских праздников, и они дадут возможность посмотреть, как будет развиваться ситуацию.

По ее словам, международное сообщество определило три условия, при которых может произойти снятие карантинных мероприятий:

  • Первое - это снижение уровня заболеваемости.
  • Второе - любая страна должна проанализировать все ресурсы и возможности системы здравоохранения. Возможно, от снятия карантина надо отказаться, если система здравоохранения не выдержит роста количества больных.
  • Третье - страна должна понимать, имеет ли достаточные возможности наблюдения и мониторинга COVID-19, как сможет тестировать, осуществлять раннее выявление больных, наблюдение за людьми.

В интервью Апострофу медик обратила внимание на то, что эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период и возможную вторую волну на осень.

"Это связано с тем, что COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, а для них характерна сезонность: они активизируются в осенне-зимний период и практически сходят на нет в летний период", - утверждает Мухарская.

Читайте такжеСамогоном по коронавирусу: Комаровский объяснил, что убьет COVID-19

Кроме того, вирусолог не исключила, что летом также будет проходить циркуляция возбудителя вируса: "Поскольку свойства вируса не изучены и он может мутировать, то может возникнуть ситуация, что осенью придется снова вводить ограничительные меры. Но возможно он станет для человечества банальным респираторным заболеванием, как и другие ОРВИ. Есть также маловероятный вариант, что он исчезнет вообще".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцев решили лечить от коронавируса скандальным препаратом.

Covid-19 коронавирус новости коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Украину накроет новая волна коронавируса: эксперт назвала сроки». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:18
День пограничника 2020 – поздравления и привітання, картинки
05:04
Украину накроет новая волна коронавируса: эксперт назвала сроки
04:43
Рак выбирает по мясу: названо очень вредное мясо, которое нельзя есть
04:11
Названы знаки Зодиака, которые хуже всего переносят коронавирус
03:38
Сенсационное открытие: в США испытывают "панацею" от коронавируса
03:06
Ученые рассказали, как связаны "обнимашки" и секс в браке
02:17
Дешевый бензин в Украине: эксперт рассказал, чего ждать автомобилистам
01:47
Эксперт пояснила, как солнечные ванны помогут защититься от Covid-19 Видео
01:41
Многоликий коронавирус: ученые узнали, почему симптомы Ковида разные Видео
01:14
Ученые назвали самую полезную кашу во время карантина Видео
00:35
Жизнь дала трещину: в США стриптизерша из-за карантина ушла в порно
00:23
Голая Алина Байкова показала мокрую грудь на развратном фото Фото
00:12
Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать
29 апреля, среда
23:59
Ученые обнаружили связь между коронавирусом и воспалением у детей Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
23:45
Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото Фото
23:40
Назвали Самуил: в Днепре у зараженной Covid-19 родился ребенок Видео
23:23
У Зеленского пояснили, почему защитные костюмы с Мрии продаются в Эпицентре
22:54
"Х*й поспоришь": Эпицентр продает костюмы из гуманитарки, привезенные Зеленским Фото
22:30
Мир наизнанку 11 сезон 15 и 16 выпуск смотреть онлайн 29-04-2020 Видео
22:27
Социолог рассказал о феномене повышения рейтинга Зеленского
22:18
Молоко пьешь – сердце и почки убьешь: названа главная опасность молока
22:05
Блондинка-порнозвезда поизгибалась в пошлых позах на фото Фото
21:45
На онлайн-уроке учитель назвала Евгения и Бориса Патонов братьями Видео
21:34
В Минздраве сделали громкое заявление о пике коронавируса
21:04
Сторонник сепаратистов: в России скандальный олигарх подцепил уханськую хворь
21:00
В Минздраве рассказали, какие украинцы чаще всего умирают от коронавируса
20:39
Провальная пиар-акция: Ляшко замуровал не те двери в ресторан Тищенко Велюр Видео
20:28
"Лаборатории не справляются": врачи Киева бьют тревогу
20:18
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
19:59
Один спасет троих: в Минздраве заговорили об опасном дефиците во время пандемии
19:39
"Персональные враги": журналист пояснил реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили
19:25
Просто так не отпустим: Шмыгаль назвал важные условия для выезда заробитчан
18:58
На Мрии привезли: нардеп Герега предложил Кличко закупать маски в Эпицентрах
18:51
Чем известен журналист Богдан Кутепов, вокруг которого начался "полицейский скандал" Видео
18:40
Подозревают коронавирус: на Бали нашли мертвыми украинских туристов Видео
18:22
Большая сделка: в США приостановили финансирование антироссийских проектов
17:58
"Когда зарядиться водой": врач назвал причину серьезной нехватки жидкости Видео
17:50
Ветер любви 24 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
17:45
"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировала Видео
17:15
Подлый удар: медики нашли у детей редкий и связанный с коронавирусом синдром
17:00
Ветер любви 23 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
16:51
От адской жары до ливней: синоптик ошарашил прогнозом на май 2020
16:37
Советник Насирова и чиновник Януковича: чем известен налоговик Любченко
16:16
Не коронавирусом единым: в Минздраве "шуганули" украинцев вспышкой туберкулеза
16:13
Румыния даст часть своей территории под автономию венграм
16:11
"Грудь у пояса": голая певица Глюзока завела сеть откровенным фото
15:38
В Кабмине рассказали о сроках возобновления работы школ и детсадов
15:36
Новые 10 гривен утяжелят карманы украинцев: фото, видео новых денег Видео
15:29
Дама с лопаткой: Татьяна Мокриди сама сажает огород
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять