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Украину захлестнет волна коронавируса: эксперт рассказал о худшем сценарии

10 мая 2020, 09:30

В Украине сохраняется вероятность превышения эпидемического порога.

Медицинская маска
В Украине сохраняется вероятность эпидемического порога / УНИАН

В Украине существует опасность резкого скачка заболеваемости коронавирусом по примеру Италии, заявил уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что в Украине эпидемии COVID-19 нет, однако сохраняется вероятность превышения эпидемического порога.

"Но риск того, что может быть как в Италии, никуда не пропал. Это карантином перекрыли. Если пойдет итальянский сценарий, а он может быть, то не уверен, что всего хватит. Система в запущенном состоянии, врачи болеют", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что власти в Украине сохраняют режим карантина, потому что боятся такого развития ситуации, как в Италии и Великобритании.

"Нет у нас таких технологических и инфраструктурных возможностей. Будут держать ограничения, чтобы нас не захлестнула волна", - добавил Надутый.

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Напомним, коронавирус в Украине за последние сутки выявили еще у 522 человек. Жертвами уже стали 391 человека, 3060 человека вылечились от Covid-19, а общее число заболевших достигло 15 232  случаев.

коронавирус новости Covid-19
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