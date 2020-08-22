Коронавирус в Украине: эпидемиолог предупредила об осенних рисках

В Украине в конце лета могут возрасти риски распространения коронавируса, предупредила эпидемиолог / УНИАН

Эпидемиолог Людмила Мухарская предупредила, что в Украине в конце лета могут повыситься риски распространения китайского коронавируса COVID-19.

Риски распространения вируса могут возрасти, поскольку люди будут возвращаться из отпусков, то есть будут перемещаться по территории страны, говорится в материале эксперта для Апострофа.

Мухарская добавила, что из-за этого возможен некоторый рост заболеваемости.

"В конце лета риски распространения коронавируса могут повыситься, потому что люди будут возвращаться из отпусков, то есть будет перемещение по территории страны из одних регионов в другие…", – поделилась эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что в Украине наступила первая волна коронавируса, и она нарастает. Украинский лидер заявил, что в стране не было первой волны вируса в то время, когда она была в Европе, поскольку ее сбили.

Напомним, коронавирус в Украине уже диагностировали у 102 тысяч 971 человека, всего скончались 2 тысячи 244 человека, а выздоровели 51 тысяча 735 человек. За сутки вирус нашли у 2 тысяч 328 человек – это новый антирекорд.