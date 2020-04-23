МОЗ объяснил, где украинцы чаще всего заражаются Ковид-19

Коронавирус в Украине – где чаще всего заражаются украинцы / pixabay.com

Подавляющее большинство украинцев заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 у себя же на родине – это 93% заболевших. И лишь 7% подхватили заразу за границей.

В Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook напомнили, что коронавирус передается другим людям капельным и контактным путями – то есть через мелкие капли, которые во время кашля или чихания выделяются из дыхательных путей уже больного человека.

"Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", – уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что коронавирус передается через внешне здоровых людей. Симптомы коронавируса проявляются позже, чем человек начинает инфицировать других. Поэтому риск заболеть Ковид-19 резко возрастает.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля, коронавирус в Украине нашли уже у 7170 человек. За сутки добавилось +578 новых заражений. В частности, по состоянию на 23 апреля в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.