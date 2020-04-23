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Убийственная доза коронавируса: названы самые опасные места

23 апреля 2020, 08:56

Тяжесть заболевания прямо связана с количеством вирусов, которые попали в организм, отметил врач.

Евгений Комаровский предупредил, что в некоторых местах можно подхватить убийственную дозу коронавируса – Коронавирус в Украине
В некоторых местах можно подхватить убийственную дозу коронавируса, предупредил Евгений Комаровский / Reuters

Чтобы заболеть убийственным китайским коронавирусом, на слизистые оболочки дыхательных путей или на конъюнктиву глаза должно попасть определенное количество вирусов, минимальное количество вирусов, которое способно вызвать заболевание, называется инфицирующая доза.

Вероятность заражения вирусом и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, попавших в организм, говорится на сайте педиатра, кандидата медицинских наук и ведущего Евгения Комаровского.

Также медик предупредил, что в некоторых местах есть максимальная вероятность подхватить высокую инфицирующую дозу, потенциально способную убить.

Места, в которых можно подхватить убийственную дозу коронавируса:

  • В больничной палате интенсивной терапии;
  • В помещении, где много людей и где люди находятся близко друг к другу и минимальный воздухообмен (например, вагон метро, тюремная камера, казарма, храм);
  • В замкнутом пространстве, где находится толпа (например, там, где проводится лекция, съезд, спектакль, концерт);
  • В домах, где находятся престарелые и люди с инвалидностью.

Ранее стало известно, что главным способом передачи коронавируса в Украине является капельный – человек может подхватить вирус от  того, кто заразился, или после контакта с загрязненными поверхностями.

Евгений Комаровский говорил, что в общежитии, теоретически, коронавирус может принести таракан, но вероятность подхватить заразу от соседа намного выше.

Евгений Комаровский коронавирус в Украине
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