Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек

За сутки жертвами коронавируса стали 6 450 человек / pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, в мире обнаружили более 22,6 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв - почти 793 тысячи человек.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра пятницы, 21 августа, в мире зарегистрированы 22 609 467 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 283 706 новых зараженных.

При этом 792 708 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки жертвами болезни стали 6 450 человек.

Топ-5 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 573 743 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 174 248 человек.

Бразилия - 3 501 975 зараженных и 112 304 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 836 925 человек, умерли от болезни - 53 866.

Россия. Подтверждены 939 833 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 16 058.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 599 940 человек. От болезни умерли 12 618 пациентов.

Коронавирус - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, коронавирус в Украине поставил два новых антирекорда - по числу смертей от COVID-19 и по числу новых зараженных. По состоянию на четверг, 20 августа, в Украине зафиксированы 98 537 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 19 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2134. Жертвами COVID-19 стали 2184 человека (+40 за сутки).