Коронавирус в Украине и мире 22 августа: за сутки выявили 260 тысяч больных

За сутки коронавирус убил более 5 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань разлетелся по миру и быстро стал пандемией. Согласно последним заявлениям ВОЗ, пандемия COVID-19 закончится не ранее чем через два года. При этом во Всемирной организации здравоохранения не советуют странам ужесточать карантин. Ежедневно в мире фиксируют более 200 тысяч новых случаев заражения. Больше всего больных в США, Бразилии и Индии.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 22 августа.

Коронавирус в мире – статистика на 22 августа

По состоянию на утро субботы, 22 августа, в мире зарегистрированы 22 869 636 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 260 169 новых зараженных.

При этом 797 901 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки злая болезнь убила 5193 человека.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 5 621 320 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 175 350 человек.

Бразилия – 3 532 330 зараженных и 113 350 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 925 825 человек, умерли от болезни – 54 849.

Россия. Подтверждены 944 670 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 16 148.

Южная Африка – 603 330 человек заболели коронавирусом, 12 840 человек стали жертвами болезни.

В Мексике выявили 549 730 больных коронавирусом, умерли 59 610 человек.

Перу. В стране 567 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 27 000 жертв болезни.

Чили. 393 760 случаев заражения и 10 720 жертв.

Колумбия. 513 700 случаев заражения и 16 180 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 325 250 человек, умерли от болезни уже 41 490 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 386 000 человек. От болезни умерли 28 838 пациентов.

Иран. Случаев заражения – 354 000, жертв – 20 300.

Италия. В стране зарегистрировали 257 000 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 427.

Коронавирус в Украине - статистика на 21 августа

По состоянию на пятницу, 21 августа, в Украине зафиксированы 100 643 случая заражения китайским коронавирусом .

По сравнению с 20 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 106.

Жертвами COVID-19 стали 2 207 человек (+23 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 51 078 человек (+637 за сутки).

Читайте такжеГлава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.