Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек

Коронавирус убил за сутки более 5 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань разлетелся по миру и быстро стал пандемией – за восемь месяцев выявили 23 миллиона зараженных. Всего за время пандемии погибли более 800 тысяч человек. Больше всего пострадали США и Бразилия – там число жертв COVID-19 составляет 176 тысяч и 114 тысяч соответственно.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 23 августа.

Коронавирус в мире – статистика на 23 августа

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в мире зарегистрированы 23 134 358 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 264 722 новых зараженных.

При этом 803 499 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки злая болезнь убила 5600 человек.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране 5 667 179 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 176 348 человек.

Бразилия – 3 582 360 зараженных и 114 250 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 975 700 человек, умерли от болезни – 55 790.

Россия. Подтверждены 949 500 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 16 268.

Южная Африка – 607 000 человек заболели коронавирусом, 12 987 человек стали жертвами болезни.

В Мексике выявили 556 000 больных коронавирусом, умерли 66 250 человек.

Перу. В стране 576 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 27 245 жертв болезни.

Чили. 395 700 случаев заражения и 10 790 жертв.

Колумбия. 522 000 случаев заражения и 16 568 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 326 595 человек, умерли от болезни уже 41 509 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 386 000 человек. От болезни умерли 28 838 пациентов.

Иран. Случаев заражения – 356 000, жертв – 20 502.

Италия. В стране зарегистрировали 258 000 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 430.

Коронавирус в мире - карта на 23 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 22 августа

По состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине 102 971 человек заболел коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили + 2328 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 2244 человека, за сутки скончались +37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 657 человек, всего – 51 735.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.