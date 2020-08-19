Коронавирус в Украине и в мире 19 августа: за сутки заразились 243 тысячи человек

Коронавирус продолжает атаковать мир / Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 19 августа, в мире обнаружили более 22 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв - почти 800 тысяч человек.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 19 августа, в мире зарегистрированы 22 059 933 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 243 949 новых зараженных.

При этом 779 557 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки жертвами болезни стали 6 701 человек.

Топ-5 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 482 370 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 171 808 человек.

Бразилия - 3 407 354 зараженных и 109 888 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 702 742 человека, умерли от болезни - 51 797.

Россия. Подтверждены 930 276 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 836.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 592 144 человек. От болезни умерли 12 264 пациента.

Коронавирус - статистика 19 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 18 августа

По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине зафиксированы 94 436 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 616.

Жертвами COVID-19 стали 2 116 человек (+27 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 925 человек (+761 за сутки).