Коронавирус в Украине и в мире 20 августа: за сутки заразились 266 тысяч человек

За все время пандемии жертвами коронавируса стали почти 800 тысяч человек.
По состоянию на утро четверга, 20 августа, в мире обнаружили более 22,3 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв - почти 800 тысяч человек.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра четверга, 20 августа, в мире зарегистрированы 22 325 761 случай заражения коронавирусом.
За сутки добавились 266 728 новых зараженных.
При этом 786 258 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки жертвами болезни стали 6 701 человек.
Топ-5 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 5 529 347 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 173 145 человек.
Бразилия - 3 456 652 зараженных и 111 100 жертв COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразились 2 767 273 человека, умерли от болезни - 52 889.
Россия. Подтверждены 935 066 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 951.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 596 060 человек. От болезни умерли 12 423 пациента.
Коронавирус в Украине 19 августа
По состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967.
Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).
Кроме того, было госпитализировано рекордное число пациентов - 463.