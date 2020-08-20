Коронавирус в Украине и в мире 20 августа: за сутки заразились 266 тысяч человек

За сутки жертвами коронавируса стали 6 701 человек / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 20 августа, в мире обнаружили более 22,3 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв - почти 800 тысяч человек.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 20 августа, в мире зарегистрированы 22 325 761 случай заражения коронавирусом.

За сутки добавились 266 728 новых зараженных.

При этом 786 258 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки жертвами болезни стали 6 701 человек.

Топ-5 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 529 347 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 173 145 человек.

Бразилия - 3 456 652 зараженных и 111 100 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 767 273 человека, умерли от болезни - 52 889.

Россия. Подтверждены 935 066 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 951.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 596 060 человек. От болезни умерли 12 423 пациента.

Коронавирус в Украине 19 августа

По состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967.

Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).

Кроме того, было госпитализировано рекордное число пациентов - 463.