Коронавирус в Украине: иммунолог объяснил, как узнать реальное число больных в сутки

Чтобы узнать реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине в сутки, официальную статистику нужно множить на 5-10, сообщил врач / Reuters

Иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский считает, что в Украине за сутки реальное количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в разы больше, чем показывает официальная статистика.

Можно предполагать, что в украинском государстве реальное инфицирование в 5-10 раз больше, рассказал врач Апострофу.

Собеседник добавил, что коронавирус в Украине тестируют у малого количества людей, и делают это неправильно.

"…И можно предполагать, что реальное инфицирование у нас в 5-10 раз больше, чем мы видим по официальным данным. Но не надо пугаться ни 8, ни 9, ни реальных 40 тысяч – это абсолютно нормальный процесс прохождения первой волны пандемии (пандемия COVID-19 объявлена в марте – Ред.)", – сказал Волянский.

Ранее иммунолог Алла Волоха выразила мнение, что больных коронавирусом Украине в разы больше, чем указано в официальной статистике.

Врач отметила, что в официальную статистику входят более тяжелые больные, поскольку бессимптомных больных почти не тестируют, практически не выявляются легкие формы COVID-19.

Медик полагает, что коронавирусом в Украине больны около миллиона человек.

Справка. На протяжении ноября в Украине COVID-19 установил ряд антирекордов. По состоянию на утро 7 ноября вирус нашли у 450 тысяч 934 человек. За сутки коронавирус диагностирован у 10 тысяч 746 человек – это новый антирекорд.